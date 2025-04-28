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泰國TDAC電子入境卡5月上路 填寫教學一次看[影]

2025/4/28 14:33（4/28 15:54 更新）
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圖為曼谷的廊曼國際機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）為更好管控外國旅客在泰國動向，泰國政府恢復旅客填寫入境卡的規定，不過改為線上填寫。新規定將從5月1日上路，5月1日起要入境泰國的民眾今天就可上網填寫，以利入境程序。

原先外國旅客進入泰國都要填寫TM6入境卡，詳細記載旅客的個人資訊、航班資料和住宿地點等，離境時要繳回給泰國移民單位。不過為了吸引更多旅客，減少旅客入境手續，泰國內閣從2022年起陸續暫停從空陸海關口進入泰國要填寫TM6的規定。

泰國政府為促進觀光業，去年7月開始大幅開放免簽國家數量，但也因此造成旅客利用免簽入境、卻把泰國做為犯罪基地的現象，或是免簽入境卻在泰國非法工作。

影片來源：Thai Immigration Bureau

暫停填寫TM6的措施將在今年4月底到期，泰國政府決定5月1日起，所有非泰籍的旅客透過陸海空關口進入泰國前，都要先到泰國電子入境卡系統（Thailand Digital Arrival Card，TDAC）填寫個人資訊、航班資料和住宿地點等，這個TDAC系統將取代原有TM6入境卡的功能。

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民眾可以在入境泰國前3天上網登記，5月1日入境的民眾今天就可以上網填寫資料。泰國移民局表示，長居泰國的非泰籍人士也要登記。

泰國政府認為，這個系統有助於政府追蹤外國旅客動向，希望藉此增加遊客對泰國旅遊安全的信心。（編輯：張芷瑄）1140428

#入境
#泰國政府
圖為泰國曼谷鄭王廟。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為泰國曼谷鄭王廟。（圖取自Pixabay圖庫）
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