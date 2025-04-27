加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣5/300
首頁 / 生活

吳德榮：本週天氣變化快 28日迎鋒面中部以北防局部陣雨雷雨

2025/4/27 08:52（4/27 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市區出現雨勢。（中央社檔案照片）
圖為台北市區出現雨勢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮說，本週天氣轉變快，今天好轉，明天有另一波鋒面移入，中部以北、東半部及南部山區防局部劇烈天氣；29、30日再好轉；5月1日又一波鋒面接近，午後有局部陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面遠離、天氣好轉，各地晴時多雲、氣溫回升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天另一波鋒面快速移入，中部以北、東半部及南部山區再轉有局部陣雨或雷雨，有些微劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生機率；各地氣溫略降、北台灣轉涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳德榮表示，5月1日鋒面掠過台灣北部海面，水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨發生機率，範圍略擴大；5月2日各地恢復為晴時多雲，白天炎熱，午後山區仍有局部陣雨發生機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，5月3日至6日各地大致多雲時晴，天氣偏暖，但因水氣偏多，大氣不穩定，午後常有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，偶有小範圍劇烈天氣發生機率。因屬模式末期模擬，不確定性大，應持續注意其最新調整。（編輯：張雅淨）1140427

#中央大學
#最新天氣
#歐洲
#鋒面
#北台灣
#吳德榮
#強降雨
延伸閱讀
端午節連假離島第2波加班機 28日上午9時開賣菲律賓酷熱指數達危險等級 民眾開啟抗暑模式陽明山火災完全復原要1年 財損救援等費用估180萬鄭明典談梅雨：穩定可期待水源、颱風之外顯著雨災
吳德榮
吳德榮：鋒面影響各地留意雨勢 北台明顯偏涼吳德榮：鋒面南移 中部以北留意雨勢
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
27日升溫北部上看30度 28日鋒面通過氣溫略降
23
更多編輯台推薦新聞：