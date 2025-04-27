吳德榮：本週天氣變化快 28日迎鋒面中部以北防局部陣雨雷雨

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮說，本週天氣轉變快，今天好轉，明天有另一波鋒面移入，中部以北、東半部及南部山區防局部劇烈天氣；29、30日再好轉；5月1日又一波鋒面接近，午後有局部陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面遠離、天氣好轉，各地晴時多雲、氣溫回升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天另一波鋒面快速移入，中部以北、東半部及南部山區再轉有局部陣雨或雷雨，有些微劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生機率；各地氣溫略降、北台灣轉涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨。

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吳德榮表示，5月1日鋒面掠過台灣北部海面，水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨發生機率，範圍略擴大；5月2日各地恢復為晴時多雲，白天炎熱，午後山區仍有局部陣雨發生機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，5月3日至6日各地大致多雲時晴，天氣偏暖，但因水氣偏多，大氣不穩定，午後常有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，偶有小範圍劇烈天氣發生機率。因屬模式末期模擬，不確定性大，應持續注意其最新調整。（編輯：張雅淨）1140427