川普對委內瑞拉石油買主加25%關稅 中國是最大主顧

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（中央社台北25日電）美國總統川普今天表示，4月2日將對購買委內瑞拉油氣國家的進口商品課徵25%關稅。根據國際專業機構統計，中國是委內瑞拉石油的最大買主，2024年平均每天進口35.1萬桶，占委內瑞拉每天石油出口量的38.1%，使中國頓時成為首要目標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據能源諮詢機構Lipow Oil Associates資料顯示，委內瑞拉目前在全球石油市場繼續發揮關鍵作用，2024年其原油日產量達92.1萬桶。

資料指出，中國是委內瑞拉石油的最大買主，2024年每天從委國進口35.1萬桶石油；而先前即制裁委內瑞拉，如今又喊出上述制裁方案的美國卻是第2大買主，同年每天進口22.8萬桶石油。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國將針對購買委內瑞拉石油或天然氣國家徵收最新的全面性25%關稅，4月2日生效。

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針對川普的表態，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，美國長期「濫用非法單邊制裁」和「長臂管轄」，「粗暴干涉」其他國家內政，中方對此堅決反對。

郭嘉昆表示，中國呼籲美方停止干涉委內瑞拉內政，廢除對委內瑞拉的非法單邊制裁，多做有利於委內瑞拉和其他國家和平穩定發展的事。貿易戰、關稅戰沒有贏家，加徵關稅只會讓美國企業和消費者承受更大的損失。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140325