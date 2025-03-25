金融時報：川普4/2擬分兩步驟祭關稅 調查期間先徵稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）英國「金融時報」披露，川普政府考慮分兩步驟實施新關稅，動用鮮少使用的權力，在對貿易夥伴展開調查的同時徵收緊急關稅。

金融時報（Financial Times）引述知情人士報導，川普政府官員目前正在討論的提案，要讓川普的對等關稅建立在更強大的法律框架下，同時讓川普能為計劃中的減稅政策籌集資金。

川普誓言要在4月2日公布新關稅措施，並稱之為「解放日」，這番說法已引發外國政府向川普政府高層官員遊說以爭取豁免。

報導中表示，川普團隊討論中的提案，包括啟動所謂的「301條款」，針對貿易夥伴展開調查。同時啟動罕見的緊急權力在過渡期間立即徵收關稅。

川普政府用來打擊貿易夥伴的工具可能包括「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），或者是一項鮮為人知的美國貿易法－1930年關稅法第338條，對貿易夥伴徵收高達50%關稅。

熟悉這項計畫的律師和消息人士也表示，川普可能於4月2日立即對汽車課徵關稅，重新啟動他在第一任期內針對全球汽車產業的國家安全研究。川普昨天表示，汽車相關關稅會在「未來幾天」宣布。

近來討論到的另一個選項是美國貿易法中一項不太為人知的法條，也就是1974年貿易法第122條，該條文允許美國暫時徵收最高15%的關稅，期限可達150天。

不過，川普政府尚未決定要採用何種策略，關稅的目的也在變化。

知情人士透露，川普雖抱怨外國對美國的不公平待遇，但川普政府官員現在更聚焦在利用關稅來替減稅政策計畫籌集資金，而非作為和外國政府談判的籌碼。

這促使川普團隊尋找經過考驗的法律選項，以協助川普儘速對貿易夥伴徵收高額關稅。

知情人士透露，川普政府的兩大關鍵人物在策略上有所不同。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）雖然扮演川普政府的首席談判代表，但他曾對貿易夥伴的貿易順差和稅賦政策提出強烈批評，並要求「達成協議」。

而曾在川普第一任期的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）麾下工作的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則堅稱自己是法律規劃者，尋求替川普重塑全球貿易秩序提供一個可長可久的藍圖。

透過 Google News 追蹤中央社

熟悉葛里爾思維的人士表示，葛里爾主張在課徵關稅前對貿易夥伴展開調查。他這個策略將仰賴經過考驗的貿易法，但需要長達6個月的時間。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則強調：「川普總統雖尚未公布4月2日對等關稅最終計畫，但川普政府的每一位成員都一致支持替美國產業和勞工創造公平的競爭環境。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140325