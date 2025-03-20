因應美鋼鋁關稅衝擊 歐盟擬4/1起減15%鋼鐵進口

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）美國對進口鋼鋁產品全面徵收25%關稅後，歐洲聯盟（EU）主管產業政策的執行委員塞儒內今天宣布，為防範廉價鋼鐵傾銷至市場，歐盟自4月起將進一步減少15%鋼鐵進口量。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）公布多項保護鋼鐵產業的措施時指出：「我們將於4月1日強化現行保護條款，目標是減少15%進口量。」

歐盟執委會為保護鋼鐵產業已採取限制進口量等做法，且這些措施將實行至2026年。

歐洲鋼鐵產業目前雇用超過30萬人，但在過去15年來已失去近10萬個工作機會。

歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）樂見歐盟採取保護措施，Eurofer主席亞當（Henrik Adam）說：「我們感謝執委會明確認可歐洲鋼鐵產業對歐盟主權、安全與競爭力具有戰略重要性。」

不過他也警告能源仍是棘手難題，並敦促歐盟展開更多行動，以降低歐洲的能源價格。

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塞儒內還提到，歐盟也將對歐洲市場的鋁製品展開調查，「以便實施與鋼鐵產業類似的保護條款」。

這項調查將審視鋁製品進口是否有驟增情形，若是如此，歐盟可能會採取進口限制措施。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140320