歐盟擬對美國威士忌課50%關稅 川普揚言200%關稅回敬

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天揚言將對法國與其他歐洲聯盟（EU）國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅，以報復歐盟對美國生產威士忌課徵關稅。

法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文寫道，歐盟若不即刻移除這項「惡意」的關稅，美國很快將對法國和其他歐盟國家的「所有葡萄酒、香檳和酒精類產品徵收200%關稅」。

繼美國對全球進口鋼鋁徵收關稅之後，歐盟與加拿大昨天宣布對美國課徵報復性關稅，全球貿易戰進一步升級。

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布魯塞爾表示，歐盟擬自4月1日起針對進口美國威士忌、機車與汽艇課徵50%關稅。這項政策將打擊美國部分知名產品，其中包括肯塔基州的波本威士忌（bourbon）和哈雷（Harley-Davidson）機車。

其他將於4月初面臨新關稅或加徵關稅的美國輸歐產品還包括蔓越莓、庭院陽傘、桌巾、手帕等。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140313