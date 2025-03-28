華爾街日報：川普祭激進汽車關稅 數月內衝擊消費者

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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）美國總統川普宣布對進口車輛加徵25%關稅，自4月2日生效。華爾街日報分析，多數車商存有大量庫存足以維持2至3個月，對消費者的影響估計數月後產生。研究顯示，車輛價格平均可能上漲11%到12%。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，川普（Donald Trump）宣布對銷美車輛加徵25%關稅，這項措施比業界原先預期的更為激進，根據產業數據，近一半在美銷售汽車為進口車，相當於美國消費者每年購買的700萬輛汽車、卡車、和休旅車。

針對關稅對消費者產生的衝擊，報導指出，已在美國境內或預計在下週之前抵達的進口車輛將不受影響；且多數汽車製造商通常會維持充足的庫存，足以支撐大約2到3個月。不過，本田（Honda）和豐田（Toyota）的庫存則較為緊繃。

報導提到，倘若消費者要在關稅生效前購買新車導致銷售迅速增加，庫存可能會更快耗盡。根據研究機構J.D. Power的資料，在川普宣布措施之前，美國3月的汽車銷售就已經預期將成長13%，主要是因為消費者試圖趕在關稅生效之前完成購買。

報導並指出，假使關稅措施不變，車輛價格幾乎確定將會上漲。汽車製造商與零件供應商可以吸收部分成本，但無法全部承擔，因此很可能會將部分成本轉嫁給消費者。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在今天發布的一份報告中寫道，為了抵銷關稅成本，車輛價格平均可能上漲11%到12%。

同時，關稅措施可能會導致市面上販售的車款變少。部分車商與其將生產線遷往美國或承擔高額關稅，有可能乾脆將受影響的車款從產品線中剔除。

此外，華爾街日報預估，儘管關稅措施是為了重振美國汽車製造，但底特律的3大汽車製造商都在美國以外的地區生產銷至美國的車輛，關稅措施恐不利3大車商。

當中，通用汽車（General Motors）恐受最大衝擊，因為約有46%銷美車輛在海外組裝，主要生產基地包括墨西哥、加拿大與韓國。福特汽車（Ford Motor）與斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）也有部分車款在境外生產，3大車商也都仰賴海外零件供應商。

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至於電動車大廠特斯拉（Tesla），執行長馬斯克（Elon Musk）說，特斯拉無法全身而退，他在社群平台X寫道，這確實會影響特斯拉車輛中來自其他國家的零件價格。

華爾街日報指出，特斯拉所有在美國販售的車輛皆於加州與德州的工廠生產，供應鏈本地化程度也較高，受到進口關稅的衝擊相較其他車商來說較為有限。（編輯：唐佩君）1140328