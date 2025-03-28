爭取談判籌碼 傳日本考慮對美商品放寬非關稅壁壘

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）美國總統川普26日宣布將對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，日本為爭取排除在加徵對象之外，據稱正考慮對美國商品放寬「非關稅壁壘」，希望透過增加美國商品進口，縮減川普最在意的對日貿易赤字，以作為未來談判的籌碼。

朝日新聞報導，根據多名政府消息人士透露，在內閣官房長官指示下，經濟產業省、國土交通省、農林水產省等相關部門，正在研究考慮放寬有關汽車、家電等商品的工業標準，以及農產品檢疫方面的規定。

首相官邸高層人士表示，「雖然直接關係到（產品）安全的相關法規無法放寬，但已經指示各部門研討可行方案。」

日本對進口汽車不徵收關稅，但川普（Donald Trump）在第一任期時就主張，由於日本的法規、商業習慣等「非關稅壁壘」的存在，美國汽車在日本的銷售持續低迷。

日本的支柱汽車產業被徵收關稅，向來是日本政府最關注，且抱有強烈危機意識的問題。日本政府仍繼續向川普爭取被排除在加徵對象之外，但前景仍不明朗。

日本首相石破茂昨天在參院預算委員會上，提及日本企業對美國經濟的貢獻，例如投資等，並表示「是否所有國家真的都應該被一視同仁，這一點必須明確傳達給對方」。

內閣官房長官林芳正也在記者會上對美國政府把日本納入關稅適用對象表達強烈不滿，稱「非常遺憾」。他強調，日本政府將會仔細評估（加稅）對國內產業的影響，並全力採取措施，以確保各企業的資金運作不受影響。

日本政府先前多次向美方要求把日本排除在關稅適用對象之外，然而負責關稅政策的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾明確表示，「必須確保日本不會比韓國、德國等國家獲得不公平的優勢」，因此許多日本官員認為實施關稅已是既定事實。

作為突破口，日本政府正在考慮放寬非關稅壁壘，作為未來談判籌碼。石破茂26日召集經濟產業省、國土交通省、農林水產省的高階官員到首相官邸商談對策。多名政府消息人士透露，除了汽車和農產品之外，吸塵器、吹風機等家電製品的安全標準也被列入可能放寬的對象。

日本計劃透過減少美國商品為了適應日本標準增加的額外成本，推動美國商品的出口成長。

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然而，日本政府目前還摸不透川普政府的真正意圖。川普在第一任期曾以提高日本汽車關稅作為威脅，迫使日本降低美國農產品關稅。然而，這次美國只是直接宣布提高關稅，還沒有提出具體要求。一名日本官員坦言，「這次美方只是說要加稅，完全不知道他們真正對日本想要的是什麼，談判真的很難。」

另外，日本也面臨兩難局面，如果為了美國的要求而大幅放寬法規，可能會被批評是以「犧牲國民安全為代價」。對此，日本經濟部門高層官員表示，「既然要做出犧牲，就必須確保能獲得關稅豁免」，展現了堅定態度。（編輯：唐佩君）1140328