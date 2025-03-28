反制川普關稅 墨西哥總統：4月2日起宣布因應措施

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市27日專電）美國總統川普接連宣布徵收關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）27日表示，在保護墨西哥的目標下，她將在4月2日起，針對美國的鋼鐵、鋁材以及最新的汽車關稅，宣布新措施全面回應。

川普（Donald Trump）昨天宣布，將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，4月2日生效，4月3日起開始徵收。

薛恩鮑姆今天在每日召開的記者會上強調，墨西哥與美國政府一直保持對話、合作與談判的空間。墨西哥也是唯一與美國政府，擁有如此密切溝通的國家。不過她表示，如果美國關稅制度真的要改變，而且大幅提高的話，那麼墨西哥的重點就是爭取獲得最優惠的待遇，以保護本國的勞工與本土產業。

薛恩鮑姆指出，墨西哥尋求與美國達成的優惠待遇目標是「整輛汽車，包括在墨西哥和美國生產的零件」都可以免除關稅。

薛恩鮑姆也說，墨西哥的汽車產業與美國高度整合，對於墨西哥所有從事汽車產業的人來說，政府的責任和優先事項，就是保護就業與產業發展。她將與在墨西哥設廠的美國汽車製造商福特和通用，以及日產的首席執行長會面，了解徵收汽車關稅對產業有何影響，同時如何能加強產業整合，並且促進墨西哥國內汽車市場的成長。

此外，墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）已率團赴美與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）談判，爭取和美方達成協議。厄伯拉特在記者會上表示，由於墨西哥生產的汽車已逐步增加使用美國製造的零件比例，根據其美國零件的整合程度，應獲得相應的關稅折扣。

此外，厄伯拉特跟美方談判的內容，還包括希望在墨西哥生產的部分汽車零件，確保在4月2日後汽車關稅生效後，仍能維持零關稅狀態；墨西哥製造商在跨境運輸汽車時，不會被重複徵收關稅，以減輕對墨國汽車業的衝擊。

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在墨西哥即將面臨美國關稅衝擊之際，薛恩鮑姆仍宣布好消息，美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）已經加入「墨西哥計畫」，2025年將投資60億美金（約新台幣2000億元），興建兩個大型物流配送中心，以及各種型態的分店，預計創造5500個就業機會。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）指出，沃爾瑪目前在墨西哥擁有3200家分店和20萬名員工，21個配大型物流配送中心。此外，沃爾瑪在墨西哥與3萬家本土供應商合作，其中85%更是當地的中小企業，而且銷售的產品，有83%是墨西哥本地製造，沃爾瑪加大在墨國的投資，對經濟發展將有正面的效益。（編輯:陳慧萍）1140328