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不會「以牙還牙」 墨西哥以振興經濟因應對等關稅

2025/4/3 07:41
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市2日專電）針對美國總統川普宣布對各國徵收對等關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）2日表示，不會以報復性手段來回應，而是提出振興經濟計畫來因應。

墨西哥總統薛恩鮑姆在每天舉行的例行記者會上強調，她不會對美國 「以眼還眼，以牙還牙」（ ojo por ojo, diente por diente），因為這將會導致更糟糕的結果。

薛恩鮑姆將在3日公布振興計劃的細節。她強調這是一項全面的經濟計劃，不僅是針對美國總統川普的對等關稅措施。而這項計畫的目標之一就是加強墨西哥經濟，特別是汽車工業。

此外，薛恩鮑姆表示，她已經和加拿大總理卡尼（Mark Carney）首次通電話，強調維護貿易協議的重要性。而墨西哥和加拿大兩國元首也一致認為，在尊重國家主權的前提下，要維護美墨加貿易協定（USMCA）的優勢，並且強調和美國保持溝通的重要性，因為3國經濟已經高度整合，也是和世界其他地區競爭的最佳方式。

儘管如此，美國總統川普從鋼鋁、進口汽車一直到最新的對等關稅，已經讓墨西哥政府和民眾相當憂心。根據墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）公布的最新民調顯示，墨西哥民眾認為川普的關稅將傷害到墨國的比例，從1月的65%，上升到3月的75%。

其中70%的受訪民眾表示「非常擔心」，11%的人表示「有點擔心」。而墨西哥民眾對於川普的負面印象，更是飆升到89%，這也創下「金融家」從2019年以來針對川普的民調中，最高的負面百分比。

此外，墨西哥經濟學家、前墨西哥央行副行長艾斯吉維（Gerardo Esquivel）也提出警告，受到美國關稅政策所帶來的不確定性，以及墨西哥國內經濟動能的疲弱，將讓薛恩鮑姆任期的前兩年，面臨經濟成長低迷。

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艾斯吉維預測，2025年墨西哥經濟成長率，將介於0成長到0.5%之間，非常不樂觀。在這情況下，為美墨加貿易協定（USMCA）雖然能夠勉強維持，但可能會提前重新談判。

因為美國關稅和貿易的不確定性，墨西哥財政部也在2日更新了2025年經濟成長率的預測，將其調整至1.5%至2.3%之間。（編輯：韋樞）1140403

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