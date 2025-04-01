歐盟3策略因應川普關稅 范德賴恩：有實力協商反擊

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）針對川普關稅，歐盟執委會主席范德賴恩今天提出近來較完整的立場和策略。她強調歐盟為全球最大單一市場，有實力反擊，但在準備好反擊的同時，將以協商為優先，並加速分散貿易市場、降低歐盟內部市場障礙。

在美國總統川普宣布「對等關稅」前夕，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今早藉著歐洲議會（European Parliament）大會場合，回應川普掀起的關稅風暴。

范德賴恩表示，歐洲原本相信透過貿易與美國建立的連結牢不可破，基於跨大西洋的共同經驗，許多歐洲人對美國宣布的連串關稅感到非常沮喪。

「讓我說清楚：這場對抗並非由歐洲開啟」，范德賴恩強調，歐洲擁有能夠保護人民和繁榮的市場力量。

她指出，全球貿易當然有著嚴重的議題，生產過剩、貿易不平衡、不公平的政府補貼、拒絕市場准入、剽竊智慧財產等，「我聽到美國人說，其他人利用了這些（貿易）規則。我同意。我們也因此而受苦」。

范德賴恩說，她理解美國想要重新工業化，歐洲也是，但全面性關稅只會讓情況更糟，美國工廠將因此為在歐洲生產的零組件支付更多費用，以流失工作機會為代價，海關的新流程將創造出一個官僚怪獸。「對所有美國進口商來說，這將是一場噩夢」。

她提出回應美國關稅潮的3大策略，首先是以歐盟市場地位的力量來與美國溝通，「歐洲握有許多牌，從貿易到科技到市場規模」，並強調談判實力建立在為強力反制措施作好準備。

第2項策略是繼續向外連結，使貿易夥伴多元化。范德賴恩表示，歐盟的標誌不僅是世界最大市場，而且是可靠、可預期的貿易夥伴。

第3個作法是進一步強化歐盟內部市場，包括她為這個任期提出的連串簡化法規、整合資本市場等競爭力策略。范德賴恩引用國際貨幣基金（IMF）的數據指出，歐盟內部市場仍存在相當於45%產品關稅和110%服務關稅的往來障礙。

范德賴恩表示，她已經與歐盟成員國政府領導人溝通討論未來的作法，「我們將仔細評估明天（美國）的宣布，以校準我們的回應」。

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在強調歐美之間的貨物和服務貿易往來已接近平衡的同時，范德賴恩也釋出願意致力使歐美貿易更平衡。她重申，對抗不符合任何人的利益，歐盟的目標仍是透過談判解決。

歐盟執委會先前發布數據指出，歐美各自向對方收取的平均關稅稅率都在1%左右，歐盟對美國的貨物貿易有順差，但服務貿易則為逆差，兩相加減後，對美順差只相當於歐美貿易總額的3%。（編輯：高照芬）1140401