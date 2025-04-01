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美加徵關稅 工總：2成在陸台商盼撤離、4成想移產線

2025/4/1 12:25
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（中央社記者劉千綾台北1日電）美國總統川普關稅政策牽動國際經貿變化，工總調查顯示，希望「撤離大陸」的台商比例激增，2024年上升至23.2%，且有超過4成以上希望「轉移產線」，隨著川普祭出關稅政策，台商可能減少在陸投資，建議政府審慎規劃兩岸經貿政策，並積極引導在陸台商轉移。

隨著川普2.0貿易戰升級，工業總會今天發布4月產業雜誌社論表示，全球供應鏈重組已是必然趨勢，再加上中國大陸投資環境改變等因素，讓在陸台商面臨更多挑戰。

工總針對在陸台商投資動向的調查顯示，希望「撤離大陸」的台商比例激增，由2023年的10.1%增加到2024年的23.2%；希望「轉移產線」2年均有超過4成以上。隨著今年美國加徵關稅，可能有更多在陸台商減少在陸投資，同時進一步將產線轉出。

工總表示，總統賴清德近期提出17項因應國安威脅的策略，其中包括希望台灣與中國大陸的經貿關係進行策略性結構調整，若要落實賴總統期許的經濟戰略目標，當務之急有3大重點工作。

首先，基於知己知彼的戰略考量，政府應加強對中國大陸產經現況及發展的了解，例如中國大陸擴大內需、科技自主創新的成效，以及對台灣可能的影響或衝擊。

第2，即便台商投資中國大陸比重持續下降，中國大陸迄今仍是台灣最主要的投資與貿易順差來源地區。為避免錯誤政策斲傷台灣經濟動能，在進行兩岸經貿策略性結構調整過程，政府應多傾聽並採納企業界意見，以利訂定既能防弊、又能興利的兩岸經貿政策。

最後，工總建議，積極引導在陸台商轉移，無論是「撤離大陸」或「轉移產線」，在陸台商都需要政府的更多協助。

工總肯定「歡迎台商回台投資行動方案」再延長3年，但也企盼相關單位主動赴陸關心台商，一方面發掘更多符合台灣產業發展藍圖的台商回台，另一方面協助想要撤離的台商轉移至其他地區，透過降低對陸比重，不但可落實賴總統期許的經濟戰略目標，亦可強化台灣經濟韌性。

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根據統計數據，近年來，台商投資大陸呈現明顯衰退趨勢。2023年台灣赴陸的投資共328件，金額約為30.3億美元，年減39.8%，占台灣對外投資額比重為11.4%；2024年台灣赴陸投資共310件，金額約為36.5億美元，雖然金額較2023年同期增加，但件數持續減少，占整體對外投資額比重降至8%。

自1991年有統計以來，台商投資大陸件數最高是2003年的3875件，金額最高的則是2010年的146億美元。但自2018年以來，台商投資大陸件數持續下滑，投資金額也未再超過百億美元；2018年還有84.9億美元，2019年則腰斬至41.7億美元，此後，台商赴陸投資金額每年維持不超過50億美元。（編輯：林家嫻）1140401

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