美國對中再加徵34%關稅 中方：將採取反制措施

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國商務部今天表示，美國透過主觀、單方面評估得出對等關稅，不符國際貿易規則。中方反對美國徵收對等關稅，將採取反制措施。

據中國商務部官網消息指出，中國商務部新聞發言人今早對美國宣布對等關稅一事，作上述表示。

商務部新聞發言人表示，中方反對美國宣布對所有貿易夥伴徵收對等關稅，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。同時，敦促美國立即取消單邊關稅措施，與貿易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。

商務部新聞發言人指出，美國聲稱在國際貿易中吃虧，以對等為由提高關稅，此舉罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實；且美國透過主觀、單方面評估得出對等關稅，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

商務部新聞發言人說，「歷史證明，提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」。

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美國總統川普（Donald Trump）當地時間2日公布，美國對各國實施對等關稅稅率清單。川普首先點名中國，稱中國對美國課徵67%關稅，美國將回敬34%，將於9日生效。

據紐約時報初步計算，美國對等關稅算法，應該是將美國對該國的貿易赤字除以該國輸入美國的出口貨品價值，再將得出的結果除以2，得出對等關稅。（編輯：陳鎧妤）1140403