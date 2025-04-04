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川普對等關稅來襲 農業部180億推6措施因應

2025/4/4 18:43（4/4 19:14 更新）
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因應美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，農業部將投入新台幣180億元推動6大措施應對。（農業部提供）
因應美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，農業部將投入新台幣180億元推動6大措施應對。（農業部提供）
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，包含蝴蝶蘭、台灣鯛等農產品受影響顯著。農業部長陳駿季今天說，將投入新台幣180億元推動6大措施，包含農業貸款利率加碼補貼等。

川普昨天宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國會回敬約一半的「折扣」關稅，以此計算出將對台灣課徵32%關稅。

行政院今天下午召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，行政院長卓榮泰等人出席，對外說明評估及因應措施，其中農業部分共有3大面向6大措施，預計投入180億元。

出口供應鏈支持方案
影片來源：中央社

根據農業部盤點，這次對等關稅施行後，包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、台灣鯛、鬼頭刀及鱸魚等受衝擊較顯著。

陳駿季說，美國對等關稅提高是全球性的政策，農業部詳細分析受衝擊品項競爭對手關稅情況，不管是農糧類、水產品等，首要競爭對手多是中國、越南，關稅都比台灣高。

不過，陳駿季也說，蝴蝶蘭競爭對手荷蘭、茶葉競爭對手印度、台灣鯛競爭對手巴西、鬼頭刀競爭對手秘魯及厄瓜多等，關稅都較台灣低。

陳駿季說，關稅提高後可能造成進口農產品價格上漲，使得美國消費者購買意願及數量萎縮，當美國需求減弱後，也可能使原銷美產品改轉銷國內市場，且農產品替代性比工業產品特殊性再低一點，比台灣關稅低的國家也可能藉此時機取代台灣農產品在美國的市場。

為支持台灣農業，陳駿季表示，農業部將投入180億元，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，措施包含農業貸款利率加碼補貼，將提供5種專案農貸，並補貼專案農貸利息最高1.5%，最高補貼貸款額度5000萬元。

陳駿季也說，將推動提升農產品產業競爭力措施，包含強化冷鏈體系建構、提升農產品到貨品質維持競爭優勢，加速產業加值轉型讓農漁產品更符合市場需求，以及獎勵取得國際認證、強化市場區隔等。

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考量部分輸美產品可能改轉銷國內市場，陳駿季表示，將針對可能受影響品項的輸美業者提供外銷獎勵、鼓勵持續銷美，另外會依品項及目標市場運輸距離，提供海空運不等額度獎勵，後續規劃辦理大型花卉展覽、辦理海外行銷活動、媒合通路，強化台灣農漁產品品牌形象及曝光率。

陳駿季指出，農業部8日起將開設「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案—農業部門」諮詢專線0800-528-989，相關產業若有疑惑，可以撥打專線，農業部將提供適當諮詢服務。（編輯：管中維）1140404

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#對等關稅
（農業部提供）
（農業部提供）
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