川普關稅大刀 財部6措施助企業降低成本風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）美國將對台灣課徵對等關稅32%，為協助企業因應，財政部長莊翠雲今天宣布6項支援措施，涵蓋金融支持、行政成本降低與租稅優惠面向，盼協助企業降低通關成本與貿易風險，同時強化轉型動能。

美國總統川普揮舞關稅大刀，力道超乎市場預期，行政院長卓榮泰今天召開記者會指出，政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億元。

金融支持方面，財政部主管第1項措施為出口廠商2000億元貿易融資利息減碼，適用對象為具備出口美國外銷實績或其關連產業，且其票、債信及營運情形正常廠商，申請資格為營收較基期衰退達15%或其他設定條件。

莊翠雲說明，方案內容為貸放年利率減碼1%，每家廠商每年可減收利息最高500萬元。中小企業或經主管機關認定受美國關稅政策衝擊較大者，年利率減碼1.5%，每家廠商每年可減收利息最高600萬元。案件受理後，可回溯自衰退月分起適用利息減碼，預算經費120億元。

第2項措施為出口廠商投保1650億元輸出保險費用減免，莊翠雲指出，適用對象為具備出口美國外銷實績或其關連產業的廠商，申請資格一樣是營收較基期衰退達15%或其他設定條件；徵信費、保險費最低以1折計收，預算經費20億元。

（財政部提供）

降低行政成本方面，包含保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核等2項措施，業者每月可減少製作約20萬份裝箱單及10萬小時作業時間，並減輕法遵成本。

莊翠雲表示，受惠對象為科學園區、保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、科技產業園區、農業科技園區及自由貿易港區，約1224家業者。

（財政部提供）

租稅優惠方面2措施，首先是提供研發與設備支出抵減，將透過產創條例租稅優惠，鼓勵產業創新轉型。

莊翠雲指出，企業投入研發支出，得以最高15%抵減當年度營所稅，或選擇分3年、抵減率10%。針對智慧機械等設備，當年度抵減率為5%，亦可分3年、抵減率3%，支出上限10億元。對於企業以未分配盈餘進行實質投資者，也可從應納稅額中減除，降低5%營所稅負擔。

此外，有限合夥創投事業投資新創事業，採擇優透視至合夥人課稅，個人天使投資所得減除率50%。

其次，根據財政部簡報，租稅優惠條文除10-1已在113年12月31日屆期，其餘實施至118年12月31日。

透過 Google News 追蹤中央社

莊翠雲解釋，產創條例修正案也已送交立法院審議，主要因應產業數位及淨零排放的雙軸轉型趨勢，新增AI與節能減碳等投資項目，並將支出上限由10億元提高至20億元，適用期間延長至2029年底。

另外，鼓勵資金挹注新創事業，適用優惠的出資額門檻由3億元調降為1.5億元，並調高投資新創事業的比例門檻；同時放寬新創事業公司為成立未滿5年，調降投資門檻為50萬元及延長持股期間為3年，並提高減除限額為最高500萬元。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404