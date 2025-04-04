應對川普關稅 經部410億元、4措施支持出口供應鏈

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（中央社記者曾智怡台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，為擴大支持出口供應鏈，經濟部祭出4項措施，包含加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款，以及補助研發轉型、協助企業爭取海外訂單，合計經費達新台幣410億元。

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，行政院長卓榮泰今天召開記者會指出，政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億元。

（中央社製表）

經濟部主管支持措施有4項，首先是加碼外銷貸款優惠保證、預算60億元。經濟部次長何晉滄說明，針對受影響的中小微企業，外銷貸款保證額度每家6000萬元，保證成數9.5成，補貼保證手續費最長2年，以金融支持產業外銷。

第2，中小微企業貸款再加碼、預算50億元，申請資格為近3年具出口實績且受美關稅影響、單月營收衰退15%，貸款額度每家最高3500萬元。

第3，補助研發轉型、預算200億元。何晉滄提到，受美關稅影響的製造業，新產品取得海外訂單或認驗證，個案補助最高500萬元；有以大帶小產業聯盟最高4000萬元，提供研發和行銷協助，鼓勵企業技術升級，維繫產業競爭力。

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第4，助企業爭取海外訂單、預算100億元。何晉滄解釋，具體包含補助企業海外設展示中心、發貨倉庫等實體通路，單一企業最高補助500萬元，兩家以上企業聯合申請，最高可達2000萬元，協助產業開拓多元市場。

何晉滄表示，8日起經濟部將有90線專人接聽服務諮詢專線，也有智能客服提供24小時線上服務。經濟部強調，政府會持續跨部會合作，與美方溝通確保產業利益外，也會密切掌握產業需求，強化產業競爭力。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404

（經濟部提供）