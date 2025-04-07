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美國對等關稅衝擊 南投釘槍廠被要求停止出貨

2025/4/7 17:03（4/7 17:21 更新）
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美國對等關稅衝擊，位於南投竹山鎮的鈺梭企業產品釘槍主要銷往美國，董事長許永昌7日表示，產線受影響，嚴重影響公司營運。（讀者提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月7日
美國對等關稅衝擊，位於南投竹山鎮的鈺梭企業產品釘槍主要銷往美國，董事長許永昌7日表示，產線受影響，嚴重影響公司營運。（讀者提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月7日
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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）美國對等關稅衝擊，南投縣竹山鎮1家以出口美國占大宗的釘槍製造業者今天說，美國有庫存（通路）已要求停止出貨，少數無庫存（通路）仍可出貨，但整條產線受影響。

這間資本總額約新台幣1500萬元、位於竹山的鈺梭企業股份有限公司董事長許永昌接受媒體訪問表示，關稅政策變化大，影響整條產線包含原料供應、製造等，未來幾個月可能會非常緊張，嚴重影響公司營運；對等關稅政策對美國人也影響很大，美國親戚告知，有心理準備預估每人1年生活費增加5000美元（約新台幣16.5萬元）。

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南投縣長許淑華召開縣務會議後說，南投很多中小企業，工業區許多廠商也以出口為主，已責成南投縣政府建設處、南投縣工商發展投資策進會儘快完成廠商訪查、聽取企業心聲，了解困難、處境及需縣府、中央政府協助部分，作為後續因應及紓困參考。

她說，除中央已提出的措施，金融支持貸款可能也無法滿足業界需求，不論中央後續發布相關措施為何，縣府會就業者困境及需要，採積極做法協助度過難關。（編輯：李明宗）1140407

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