美對等關稅衝擊 卓榮泰與朝野黨團閉門共商國是

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（中央社記者高華謙、葉素萍台北7日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，採閉門會議。包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及立法院各黨團3長等人出席。

所有人陸續抵達後，卓榮泰依序向國民黨團與民眾黨團3長握手，不過，過程發生插曲，由於座位安排是卓榮泰右邊是國民黨團總召傅崐萁，傅崐萁右手邊依序坐民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌；柯建銘說，他要坐傅崐萁的座位，「這是國家尊嚴問題」，後來由鄭麗君讓出卓榮泰左手邊的位子解圍。

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，卓榮泰4日宣布，為協助農工產業將推出880億元協助方案，將主動邀請國會朝野共商國是，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算。

行政院昨天指出，今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院會商，並邀立法院長韓國瑜出席，期待政院策劃9大面向、20項措施獲立院支持。不過，韓國瑜今天下午未出席。

黃國昌會前受訪表示，民眾黨願意不計任何形式，希望督促政府向全民與社會提出具體方案，朝野應該要團結一心，共同提出解決方案，幫助受衝擊的產業、勞工與家庭。

他說，除了聽取政院的方案，更重要的是總統賴清德不要躲在第二線，應該站到第一線，召集朝野主要政黨、產業及勞工代表召開國是會議，行政院長卓榮泰也應該立即負責任到國會提出專案報告，向社會大眾清楚說明政院措施。

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民眾黨團副總召張啓楷表示，民進黨不要一邊喊團結、一邊對在野下毒手，過去這4天大家集中心力幫助產業、勞工，結果民進黨還在推動大罷免連署，這是精神錯亂或口是心非，請民進黨大罷免趕快踩煞車。

今天出席者包括卓榮泰、鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、政委楊珍妮、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強；民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。一行人先大合照，隨後進行閉門會議。（編輯：謝佳珍）1140407