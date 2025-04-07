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美對等關稅衝擊 國民黨：政府應理性應對勿再鬥爭

2025/4/7 12:12（4/7 13:01 更新）
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美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日盤前試撮幾乎全面跌停，加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日盤前試撮幾乎全面跌停，加權指數開盤後急殺2086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19212.02點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）美國對台課徵對等關稅32%，台股今天開盤重挫。國民黨表示，此刻執政者應停止政治內鬥，團結民眾一起挺過難關；政府應理性應對、不要再搞鬥爭，呼籲全民一起用行動來告訴執政黨，台灣不能再惡鬥，台灣不同意惡意的罷免。

針對美國宣布對台課徵32%對等關稅，國民黨上午召開記者會，立委葛如鈞說，總統賴清德面對關稅第一時間只想到「強力交涉」4個字回應，作為一個負責任的在野黨，國民黨建議政府應主動出擊，搭配對美國的讓利談判及更優惠的貿易協定，並承諾降低匯率操縱，換取美國調降對台關稅。

葛如鈞建議，政府應加速市場多元化，同時提出合理對美投資計畫，加速投審會審查台灣廠商赴美設廠，展現友好姿態；呼籲政府理性應對，不要再搞鬥爭與甩鍋，也呼籲全民一起用行動來告訴執政黨，台灣不能再惡鬥，台灣不同意惡意的罷免。

國民黨智庫國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉指出，美國祭出高關稅將導致全球出現區域性的團抱，台灣應該加速設法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），或與其他國家研議自由貿易協定（FTA），讓其他的市場取代美國市場，兩岸關係也應設法改善，讓大陸市場重新變成台灣的市場。

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林祖嘉認為，國際情勢變化劇烈，兩岸也非常緊張，賴總統應召集全國性的國是會議，讓三大黨及民間一起來討論，不應該糾結在大罷免上，此時拚團結、拚經濟比什麼都重要。

國民黨發言人楊智伃強調，賴總統提出的5大策略，表面上有條理，實際上卻沒有方向與策略，此刻執政者應該停止政治內鬥，團結民眾一起挺過這次的難關。國民黨在黨主席朱立倫指示下，立院黨團已準備好參加政院朝野會商，請賴總統拿出具體應對策略，亡羊補牢，為時未晚，讓台灣挺過這次難關。（編輯：林克倫、張均懋）1140407

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對台影響
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