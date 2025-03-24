韓國瑜：僑胞是台灣海外最佳代言人 盼助台日友好

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院長韓國瑜今天在立委陪同下，接見「中華民國留日東京華僑總會、華僑協會總會日本分會及東京中山學會回國致敬團」，他表示，僑胞是台灣在海外最佳代言人，盼持續協助深化台日友好關係。

韓國瑜也勉勵在場僑胞「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」，團結合作，共創美好未來。

韓國瑜今天在國民黨洪孟楷、柯志恩與民進黨立委鍾佳濱，以及立法院國際事務處長林晨富、僑務委員會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見「中華民國留日東京華僑總會、華僑協會總會日本分會及東京中山學會回國致敬團」一行。

韓國瑜說，僑胞是台灣最好的名片，展現台灣人勤勞、熱情、真誠與和善的特質。目前立法院共有113席立委，其中「台日交流聯誼會」成員高達85位，足見立法院對台日關係的高度重視，另女性立委共48位，占比為42.5%，顯示台灣在性別平權上所獲致的卓越成果。

韓國瑜指出，2024年日本來台旅客逾118萬人次，台灣人赴日則高達604萬人次，雙邊民間交流十分熱絡。台積電於熊本順利設廠，二廠也將動工，顯見台日在各領域的往來持續深化。

韓國瑜會中也感謝旅日僑胞每年在日本舉辦國慶活動，除展現對中華民國的熱愛，更有助提升台灣的國際能見度；鑒於日本大阪將於今年4月舉辦2025世界博覽會，許多立委均計畫赴日參與，並盼屆時與旅日僑胞會晤。

韓國瑜也說，立法院與僑委會均高度重視僑胞，如有任何協助需要，立法院必全力以赴，並盼雙方常來常往，以增情誼。

洪孟楷指出，感謝這3個協會組團回台，他深刻感受到旅日僑胞的熱情，而國內各政黨的政治立場雖不同，但在海外，中華民國國旗是大家共同的驕傲。

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柯志恩表示，立法院朝野一致重視對日本的國會外交，期許雙邊加強往來深化交流，同創互利共榮局面。

鍾佳濱指出，日本目前正在爭取將跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的秘書處設在日本，期盼旅日僑胞們能發揮影響力，助力台灣加入CPTPP，拓展台灣的國際空間。（編輯：林克倫）1140324