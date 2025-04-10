反制美國關稅 紐西蘭提議成立新聯盟鞏固自由貿易

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）紐西蘭總理今天提議成立新聯盟來對抗全球出口限制，由跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國與歐洲聯盟（EU）成員國組成。

紐西蘭和澳洲稍早表示，正在與其他國家合作制定聯合因應措施，以支持自由貿易，抵禦美國一系列關稅措施。

法新社報導，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，美國的關稅舉措「震驚」金融市場，但「樂見」川普暫停最高關稅的作法。

他今天在威靈頓商會（ Wellington Chamber of Commerce）演講時警告，世界從貿易退縮，以及經濟前景不確定的後果，將「更趨嚴重」。

他說，CPTPP成員國約占全球經濟活動15%，有助促進自由貿易：「一種可能性是，CPTPP成員國和歐盟共同努力，倡導基於規則的貿易，並就這種支持如何在實踐中發揮作用做出具體承諾。」

「我的願景是採取行動來避免出口限制，並努力確保任何報復行為都符合現有規範。」

CPTPP有十多個成員國，包括加拿大、墨西哥、智利、秘魯、馬來西亞、日本、汶萊、越南、新加坡、澳洲、紐西蘭和英國。

路透社報導，盧克森稍早在記者會上表示，他今天將和其他世界領導人舉行一系列電話會議，討論自由貿易，但並未透露打算與哪些領導人交談。

美國總統川普上週宣布對數十個國家徵收大規模關稅，引發國際貿易混亂，其中許多國家也採取報復關稅，導致市場劇烈波動。

澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲政府部長已與東南亞國家、日本、韓國、印度和歐盟討論聯合因應美國關稅。

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她接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示：「有一批國家看到了自由、開放和公平貿易的好處。」

川普對澳洲和紐西蘭徵收10%關稅，是美國對所有進口產品徵收的最低關稅。紐澳都說不會報復。去年，紐西蘭約有12%、澳洲約有5%出口銷往美國。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140410