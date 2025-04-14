卓榮泰接見英駐台代表包瓊郁 盼助台加入CPTPP

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（中央社記者高華謙台北14日電）行政院長卓榮泰今天接見英國在台辦事處代表包瓊郁時說，期待英國持續協助台灣加入CPTPP，共同打造以價值為核心的先進產業供應鏈；未來兩國在能源安全、數位與金融韌性、科技製造創新等都有極大合作空間，希望雙方互動更頻繁。

卓榮泰下午在行政院秘書長龔明鑫、政委楊珍妮、外交部次長吳志中等人陪同下接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）。

卓榮泰致詞表示，非常感謝英國外交部4月3日對中國在台灣在周邊演習發聲明表示關切，也指出台灣海峽和平穩定對全球繁榮至關重要；4月7日包括英國在內的7大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明，關切中國在台灣周邊演習升高台灣緊張局勢，對全球安全繁榮都構成風險。

卓榮泰說，英國駐台前任代表鄧元翰在離任前也特別接受媒體訪問，提到英國皇家海軍將繼續定期穿越台灣海峽，行使過境權。這些聲明與談話都非常堅定，讓中華民國政府與人民感到溫暖也非常有幫助，相信對亞太地區事務有濃厚經驗的包瓊郁，將來一定可以使台英雙方共享的民主價值更加茁壯，也讓世界民主陣營國家對亞太地區和平與穩定更加認識與關心。

卓榮泰表示，2023年，台灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），這是歐洲國家首次與台灣建立制度化的經貿架構，雙方鎖定投資數位貿易、能源、淨零碳排3大議題深化合作。

卓榮泰指出，英國去年正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），成為首個歐洲國家成員，台灣作為全球產業供應鏈重要一員，希望也能為CPTPP帶來更多經濟整合效益。

卓榮泰表示，針對加入CPTPP的奧克蘭原則，相信台灣符合高標準，也會遵循貿易規範與承諾，「我們現在欠缺的就是所有成員國的共識」，期待英國能持續協助台灣加入CPTPP，共同打造以價值為核心的先進產業供應鏈，守護共同的國際經貿秩序，確保以自由為根本的全球繁榮發展。

卓榮泰指出，未來兩國在經濟、能源安全、數位與金融韌性、科技製造創新等都有極大合作空間，希望雙方互動更加頻繁熱絡。

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包瓊郁致詞則說，英國和台灣關係持續升溫，她很有信心未來可以在共同民主價值與創新經濟上推動更多合作，在經濟貿易合作方面，英國非常認同台灣5大信賴產業，英國也有6大主要產業，台灣與英國合作會有很多潛力，尤其4大戰略產業包括數位科技、乾淨能源、先進製造業，金融服務業等，「我們將會全力支持台英夥伴關係」。

包瓊郁說，綜觀這些領域，都展現出英國與台灣是具有戰略意義的夥伴關係，是建立在共同利益、價值觀與互相尊重上的，相信雙方還有很多可以合作的空間，非常期待一起推動各項工作。（編輯：林興盟）1140414

行政院長卓榮泰（右）14日下午接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（左）一行，兩人在會中相互致贈紀念禮物。中央社記者鄭清元攝 114年4月14日

行政院長卓榮泰（圖）14日下午接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）一行，卓榮泰致詞時希望在代表任內對於雙方互動來往更加頻繁熱絡，也期待各種關係合作能展現新的發展關係。中央社記者鄭清元攝 114年4月14日