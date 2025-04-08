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新加坡遭課稅 專家：可善用多項自貿協定尋機遇

2025/4/8 08:47
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（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。熟悉金融市場的經濟師告訴中央社，新加坡仰賴全球貿易，因此可利用與多個國家和地區的自由貿易協定，在此基礎上深化貿易聯繫、尋求機遇。

川普（Donald Trump）上任後陸續對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅，重新引燃貿易戰火，各國相繼祭出反制措施。他近日再宣布對等關稅措施，全球超過180個國家列入課徵名單。

新加坡出口到美國的商品面臨10%的對等關稅，總理黃循財發布影片表示，隨著全球機構日漸衰弱、國際規範受到衝擊，新加坡的衝擊恐將更大，「因為我們對外貿的依賴非常深」，新加坡選擇不實施報復性關稅，但其他國家未必這麼克制，新加坡要保持警覺、加強自身能力、擴展與理念相近國家的合作關係。

馬來亞銀行（Maybank）經濟師李順榮接受中央社訪問表示，當美國、歐盟、中國或其他國家「打噴嚏」，新加坡就可能「感冒」，受影響最大的當然是對外依賴的產業，包括製造業。

李順榮指出，對等關稅這件事情尚未結束，川普宣稱還將徵收更多關稅，可能對藥品及半導體晶片開徵25%關稅，如此一來就會對新加坡有較大影響，因這兩個相關領域比重加起來約佔製造業4成左右。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協國家。

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李順榮表示，新加坡與北亞、歐盟等地都有全面的自由貿易協定，可利用這些協定基礎嘗試深化貿易聯繫，歸根究底，外國投資、跨國廠家不是只有服務美國市場，可能也聚焦東南亞等持續擴大的消費市場，新加坡應考慮這些機遇，妥善運用。

新加坡副總理顏金勇日前指出，新加坡將加強與東協及其他自由貿易夥伴的合作，目前已簽訂27份自貿協定，並積極參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）及太平洋聯盟等合作框架。（編輯：韋樞）1140408

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