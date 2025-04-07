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綠委提蔡英文領軍談判 吳思瑤：尊重個別立委建議

2025/4/7 11:59
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（中央社記者王揚宇台北7日電）總統賴清德表示，對美關稅談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍。民進黨立委陳素月、何欣純今天建議，可由前總統蔡英文或副總統蕭美琴擔任談判特使團長；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，尊重個別立委所提正面建議。

美國對台課徵對等關稅32%，賴總統6日說，將採取5項策略因應美國對等關稅政策，策略一是透過談判，全力爭取改善對等關稅，而台灣已組成談判小組，由鄭麗君領軍。談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起。

民進黨彰化縣立委陳素月及民進黨台中市立委何欣純今天在立法院召開「川普對台課徵32%關稅，傳產及中小企業受衝擊大，政府準備好了嗎？」記者會，提出相關主張。

陳素月說，中小企業是台灣經濟穩定的重要磐石，根據統計，以彰化縣為例，全縣就業人口約50萬3000人，其中中小企業就業人數為44萬人，為因應關稅衝擊，呼籲中央與地方政府要盡速成立專案小組，逐一盤點產業受影響程度，針對外銷為主的廠商，提供短中長期因應方案等，幫助中小企業度過難關。

何欣純說，廠商希望政府用最快的速度提出救急措施，而賴總統所提5項策略中，針對關稅談判議題，她建議可以讓有經驗、專業、重要的人作為談判特使團長，而她第一個想到的就是蔡英文，因為蔡英文過去有非常豐富的國際談判資歷。

何欣純表示，她第二個想到的，則是可以由蕭副總統領軍，因為蕭副總統過去擔任駐美代表表現傑出，且對美溝通無礙。

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陳素月最後補充說明，台灣傳統及中小企業受到美國新關稅政策衝擊，迫在眉睫，她與何欣純有相同想法，希望賴總統可以請蔡英文或蕭副總統領軍特使團，進行關稅談判。

對於何欣純與陳素月的建議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，尊重個別立委對於關稅政策所提供的正面建議，立委是基於反映民意有其想法與建議，民進黨團持開放態度，也都能提供給行政部門參考。目前規劃由鄭麗君領軍，如果有更好的人選與建議，都會把意見蒐集交給行政團隊研判。（編輯：林克倫）1140407

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