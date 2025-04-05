副總統：美關稅決定影響大 準備與美進行下階段談判

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（中央社記者溫貴香台北5日電）美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，副總統蕭美琴在社群平台分享包潤餅照片，引發質疑，她今天表示，沒注意發布的時間與國際情勢變化，特別表達歉意。這次美國關稅決定對台灣影響確實很大，政府將積極準備與美方下一個階段的談判。

蕭副總統晚間出席2025保生文化祭開鑼式致詞，提到在社群平台上分享一張包潤餅的照片，引發關注甚至批評，她表示，這張照片是一週前就拍好的，但當時沒有注意發布的時間點以及國際情勢的變化，造成許多誤解，她特別表達歉意，希望焦點回到共同面對當今情勢挑戰。

她說，美國這幾天宣布重大的關稅決定，這個關稅的計算模式也是基於各國對美的貿易逆差，作為美方的計算公式，台灣去年是美國所有貿易逆差國當中，排名第7，大約是700多億美元，額度高於日、韓等其他貿易夥伴國，對台灣影響確實很大。

蕭副總統表示，政府的立場就是希望將影響降到最低，從兩大方面著手，第一，積極準備與美方下一個階段的談判，爭取對台灣更公平合理的待遇，行政院已有所準準備；第二，面對貿易逆差的問題，長期而言，政府要檢視與調整現行能源、原物料等等的國際採購模式，同時也要協助台灣的產業進行全球布局，讓產業升級以及提升全球的競爭力，克服當前的挑戰。

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副總統說，她相信只要更有競爭力、更無法替代，台灣也將在當前的風雨當中，就像保生大帝所帶給大家的精神一樣，能夠在風雨當中轉型成為風調雨順與國泰民安的台灣。

她提到，總統賴清德今天也在官邸邀集資通訊（ICT）產業座談，討論產業界第一線的需求，明天將邀請中小以及微型企業、傳統產業，進一步交換意見，相信賴總統對於守護台灣、經濟持續繁榮的使命，以及台灣的穩定與安全都有非常強烈的信心。（編輯：林興盟）1140405