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學者籲放手匯率縮減順差 央行：市場供需決定

2025/4/5 19:13（4/5 19:22 更新）
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新台幣與美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，恐嚴重衝擊台灣經濟，中研院經濟所研究員許文泰指出，影響台灣貿易順差關鍵因素之一是央行，呼籲央行對新台幣匯率放手，才能真正縮小貿易順差。央行維持一貫立場表示，新台幣匯率由市場決定，若市場失序，必要時會進場雙向調節。

美國總統川普（Donald Trump）宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

川普對台灣課徵的稅率，遠超乎市場預期。行政院長卓榮泰4日率部會首長舉行記者會說明因應措施，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，政府目標是降低對等關稅稅率或限縮課稅範圍，將從建構雙方高科技戰略夥伴關係、原物料採購等方向持續與美協商。

許文泰近日於臉書以「台灣怎麼辦」為題發文，指出川普對等關稅稅率的計算方式算法「粗暴」，不過台灣對美國實際課的關稅不是重點，台灣對美國課的關稅，各種計算方式平均都不會超過3%，跟美國對台課徵關稅差異不大，因此把降關稅當作解套方法，完全劃錯重點。

「台灣能不能用報復性關稅，學加拿大那樣？答案也是否定的」，許文泰表示，美國人永遠可以加上去，何況台灣的國防安全還仰賴美國支援。

許文泰認為，調整少數還算高的關稅，僅能在某些產品產生影響，但這些產品只是小部分進口品，對減少順差影響杯水車薪，央行對匯率放手，不要沉迷於外匯存底，才能真正縮小順差，「與其之後被逼在短期內讓台幣升值到美國人滿意的範圍，不如現在就著手，把對經濟的衝擊時間拉長」。

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對於學者建議，央行維持先前說法，強調央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率達到盈餘繳庫。

央行進一步指出，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，如遇新台幣匯率過度波動或失序變動時，基於維持新台幣匯率動態穩定的法定職責，會視情勢進行「雙向」調節。央行過去也多次表示，匯率穩定有助進出口商對外的報價與經營。（編輯：林興盟）1140405

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