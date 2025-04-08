國安基金是否進場 卓榮泰：目前未做任何預定行為

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（中央社記者王揚宇台北8日電）台股7日重挫，外界關注國安基金是否進場護盤。行政院長卓榮泰今天受訪表示，台灣的基本面、經濟體質良好，至於國安基金是否進場，要考量各方情勢，政府也要珍惜國家資源、善盡管理員責任等，到目前為止「我們沒有做任何預定的行為」。

美國總統川普揮出對等關稅重拳，全球多國股市相繼重挫，台股7日崩跌2065.87點，創史上最大收盤跌點。國安基金7日表示，不排除召開臨時委員會，就國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及台灣資本市場穩定。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對台股7日重挫超過2000點，行政團隊是否出招讓民眾安心，是否認為國安基金該進場護盤等議題，作相關說明。

卓榮泰說，昨天經歷那樣對股市的衝擊，雖然大家心裡有準備，但行政院跟金管會、央行事先都做很多形勢分析，也謝謝金管會、證交所6日做出3項措施，一般民眾反映這對初步防止投機、空頭部分有其嚇阻跟正面作用，昨天也就936檔股票做進一步的規劃，這是在制度當中的。

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卓榮泰指出，昨天晚上美股有持續地往正面方向進展，希望今天台灣（台股）的基本面、經濟體質能夠良好，能再禁得起一次考驗，至於國安基金部分，這不是政府一句話、兩句話可以決定，要在專業、時間等各方情勢考量。

卓榮泰表示，政府會珍惜國家資源、善盡管理員責任，同時也應該在對全民有交代的適當時機，才能做正確判斷，「到目前為止我們沒有做任何預定的行為」。（編輯：張均懋）1140408