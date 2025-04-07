美財長：關稅政策將堅持到底 市場總是低估川普

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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國財政部長貝森特今天就川普關稅導致上週美股連續兩日崩跌指出，這是經濟調整過程，大部分美國人不會把所有資產放在金融市場，課徵關稅將堅持到底，市場總是低估了川普。

貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，川普政府課徵關稅將堅持到底，同時降低通膨。

他說：「這是調整過程。大家看過總統雷根（Ronald Reagan）成功降低嚴重通膨，也經歷過總統卡特（Jimmy Carter）的困難時期，當時形勢動盪，但雷根堅持到底，所以川普政府也會堅持到底。」

貝森特強調，過去無法持續的經貿體系也是導致當前美國經濟充滿不確定的因素，這套多年打造的體系已長期存在。美國的貿易夥伴占美國便宜，這從各國對美巨大貿易順差與美國龐大預算赤字就可看出。

美國股市在川普宣布高關稅後嚴重失血，退休基金回報在上週大受衝擊。

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貝森特指出，這是錯誤解讀，現在要退休或長期儲蓄的美國民眾不會在意市場每日波動。大部分美國人不會把所有資產放在金融市場，人們長期看待投資，一般認為股市是好的投資標的導因於長期持有，每天或每週短線操作具高風險，但長期而言股市是好選項。

他強調，市場持續低估了川普。沒人知道市場每天和每週會如何反應，川普政府放眼讓長期經濟繁榮的基本面，前（拜登，Joe Biden）政府讓美國走向財政災難。（編輯：何宏儒）1140407