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川普關稅衝擊台股7日恐崩跌 財金部會備戰因應

2025/4/6 12:20（4/6 12:29 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北6日電）美國總統川普對超過180個國家提出對等關稅，美國股市上週創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，台股7日開盤面臨強大壓力，財金部會備戰因應。雖然國安基金14日才召開例行會議，但面對市場重大變數，明天不排除視情況召開臨時會，而金管會是否再祭出限空令，也備受關注。

川普宣布對各國課徵對等關稅，引發市場震撼，多國股市近日慘遭血洗，美國股市週五也以暴跌收盤，創下連續2天超過1500跌點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。

台灣股匯市適逢清明連假並未開市，但法人警告，台股7日開盤將補跌，千點恐怕只是低消。為穩定金融市場，行政院長卓榮泰昨天召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施。

國安基金在台股休市期間，隨時密切關注國內外政經局勢變化，以及美國、歐洲等地區股市交易情況，雖然預計14日召開例行會議，但除例會之外，若遇資本市場失序等狀況，國安基金可視情況召開臨時會，討論是否執行市場安定任務。

金管會則強調，希望投資人理性面對經濟局勢，金管會也密切觀察市場的變化。

金管會過去因應外在環境劇變，也都備有救市方案。台股史上曾5度實施限空令，分別為1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2015年陸股崩盤、2020年COVID-19衝擊，以及2022年美國升息、通膨及俄烏戰爭等國際動盪，不過實施內容和條件不完全相同。

以2022年為例，當時金管會提出的穩定股市措施，包含調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍等3大穩定股市措施，也一度實施市場最為關注的「限空令」，也就是如果個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空限制。

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新台幣匯市7日也可能再度走貶，甚至不排除測試33.4元。中央銀行多次說明，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，如果遇到新台幣匯率過度波動或失序變動時，基於維持新台幣匯率動態穩定的法定職責，會視情勢進行「雙向」調節，意即必要時會進場調節、提供流動性。

此外，台灣外匯存底截至今年2月底為5775.84億美元，居全球第4。央行也曾指出，除了外匯存底之外，再加上台灣民眾持有外匯存款與海外淨資產等，資源足以因應國際資本大幅流動。（編輯：林淑媛）1140406

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