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降雨趨緩各地多雲到晴 9日晚起2波鋒面接力全台有雨

2025/4/6 17:58（4/6 18:34 更新）
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圖為清明連假最後一天，新北市淡水中午出現旅遊人潮，民眾趁天氣好轉出門走走。中央社記者裴禛攝 114年4月6日
圖為清明連假最後一天，新北市淡水中午出現旅遊人潮，民眾趁天氣好轉出門走走。中央社記者裴禛攝 114年4月6日
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天說，本週天氣先穩定後轉雨，9日白天前大致晴到多雲，西半部高溫上看攝氏30度，9日晚間至10日鋒面通過，全台有雨，中部以北有較大雨勢，週末再迎鋒面，各地有雨。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天、8日降雨逐漸趨緩，各地天氣相對穩定，西半部山區、北部有零星短暫雨，東半部、恆春半島局部短暫雨。

張竣堯表示，9日白天大致上仍是多雲到晴，東半部、中南部山區偶有短暫雨；9日晚間至10日鋒面接近及通過，全台有雨，要留意局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部較大雨勢。

張竣堯說，11日鋒面離開，但水氣仍偏多，北部、東半部地區、中南部山區留意局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；12日、13日第2波鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，張竣堯指出，未來一週雖然有2波鋒面，但沒有明顯的冷空氣南下，夜晚清晨各地低溫約18至22度。至於高溫，明天西半部約27至29度，東半部約22至26度，高溫逐日緩升；9日風向轉偏南風，白天西半部約28至30度，局部近山區平地有30度以上，東半部約26至28度。

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張竣堯說，10日起因為水氣偏多及降雨明顯，各地高溫約24至28度，特別提醒9日之前各地日夜溫差大。

此外，明天至11日馬祖地區、8日至11日金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140406

#鋒面
#交通部
#氣象署
#張竣堯
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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