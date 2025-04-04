美議員提法案限縮總統貿易權 關稅上路後國會可喊卡

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）川普關稅「組合拳」震撼全球，標普500跌幅創2020年以來最慘。美國議員今天以「戰爭法」為藍本，提法案要求關稅需經國會同意。此外，總統須提出關稅對美國企業及消費者的影響評估，國會也有權隨時通過決議終止關稅。

美國總統川普（Donald Trump）昨天再次啟動緊急狀態，對美國進口產品徵收大規模關稅，引發全球市場動盪，美國股市今天重挫，標普500創下2020年6月以來單日最大跌幅。

民主黨籍聯邦參議員肯特威爾（Maria Cantwell）下午發布新聞稿指出，她及共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）共同提出「2025年貿易審查法案」（Trade Review Act of 2025），以「重申」國會在擬定及批准貿易政策方面的角色。

根據法案，總統如果要徵收或增加關稅，必須在48小時內通知國會，並解釋背後理由，及分析對美國企業及消費者的影響。國會需在60天內通過聯合決議批准新關稅，否則關稅將自動失效。此外，國會有權隨時通過「不贊成決議」終止關稅。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。

肯特威爾的選區位於華盛頓州，是波音等出口導向型企業的所在地。她於新聞稿中寫道，貿易戰可能具有毀滅性，這就是為什麼開國元勛們賦予國會戰爭及貿易的明確憲法權力。

肯特威爾表示，這項法案重申國會在貿易政策方面的作用，以確保以規則為基礎的貿易政策透明且一致，及讓美國大眾受惠。

她說，任意徵關稅，特別是對美國的盟友徵關稅，會傷害美國的出口，並推高美國消費者及企業承受的價格。

川普1月重掌白宮後已祭出其他關稅，昨天又幾乎對全球徵收一系列比預期下手更重的關稅，台灣、日本、印度、韓國、中國及歐洲聯盟（EU）等全上了關稅榜。

葛拉斯里的家鄉愛荷華州高度依賴農作物出口。他表示，國會長久以來一直將其「明確的權力」授權給行政部門，以監管州際及對外貿易。

「在我先前擔任參議院財政委員會時所做努力的基礎上，我與參議員肯特威爾合作，推出2025年貿易審查法案，以重申國會的憲法職能，並確保國會在貿易政策中擁有發言權」，他說。

根據新聞稿，2025年貿易審查法案以國會1973年通過的「戰爭權力法」（War Powers Resolution）為藍本，這項法律要求總統在未經國會批准的情況下向外國派遣軍隊時通知國會，並給予國會議員監督權，以限制未經國會批准的行動。

戰爭權力法要求總統在發動攻擊後，於48小時內要向國會提交報告，說明為何需要採取行動、行動的權力來源，以及對敵方行動的估計範圍和持續時間。

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川普這波關稅除了讓民主黨不滿，也讓共和黨內部不安，尤其憂心物價翻升、重挫經濟。

4名共和黨議員及全體民主黨議員昨天就通過決議，宣布反對總統對加拿大進口產品徵收25%的關稅。國會決議雖然不具法律效力，仍是一種對川普行動表示不滿的象徵性作為。（編輯：張芷瑄）1140404