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IMF總裁：美國關稅對全球經濟構成重大風險

2025/4/4 08:42
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，美國的新關稅「顯然對全球前景構成重大風險」，並敦促華府與貿易夥伴合作。

法新社報導，美國總統川普祭出最新一輪全球關稅措施加劇貿易戰後，喬治艾娃首次發表相關聲明，許多人擔憂這波貿易戰將引發全球經濟衰退並使通貨膨脹升溫。

喬治艾娃在聲明中表示：「在經濟成長疲軟之際，（這些關稅）顯然對全球前景構成重大風險。」

她還說：「避免採取可能進一步損害全球經濟的措施至關重要。我們呼籲美國及其貿易夥伴以建設性方式合作，化解貿易緊張局勢並減少不確定性。」

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總部位於華盛頓的國際貨幣基金今年1月表示，全球今年經濟成長預計將達到3.3%，低於2000年到2019年的全球平均成長率3.7%。

國際貨幣基金將於本月稍晚發布新的經濟展望報告，並將在華盛頓舉行的春季會議中討論，屆時美國前所未有的貿易關稅攻勢將成為議程的重點。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140404

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#對等關稅
喬治艾娃
IMF總裁：美關稅引發焦慮 但經濟影響不會太劇烈
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