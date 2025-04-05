關稅衝擊經濟 石破茂：最快下週與川普電話會談

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）美國總統川普宣布對等關稅及加徵汽車關稅，嚴重衝擊日本經濟。日本首相石破茂今天表示，正摸索與川普舉行電話會談的可能性，最快下週通電話。

川普（Donald Trump）日前宣布對各國實施對等關稅措施，其中日本商品課徵24%對等關稅，加上進口車及零組件加徵25%關稅，對日本經濟帶來巨大衝擊。

石破今天在讀賣電視台資訊節目上說：「希望下週能與川普舉行電話會談。一定要讓川普知道，如果要讓美國的製造業復甦、增加就業機會的話，日本可帶來多麼大的好處。」

有關今後如何與美方談判，石破指出，不是拿出零星的措施，若不拿出整套的措施，無法打動對方（川普）的心；或許將談到液化天然氣（LNG）、汽車、農業或是安全保障等話題。

被問及日本是否對來自美國的進口商品課報復關稅，石破說：「採報復關稅措施，全球經濟將變得如何呢？考慮到日本的利益，不要談報復關稅，而是要談日本是美國最大的投資國，不同於未對美投資、未在美創造就業機會的國家。」

另外，作為因應物價上漲的對策，是否將調降消費稅率（目前是10%）列入今年夏天參議院選舉的政見，石破說：「各種措施都會納入考量，如果減低消費稅，社會保障（社會福利）財源將如何籌措等，一定要考慮。不能明示代替財源的話，就無法負起責任。」

有關石破正摸索下週與川普舉行電話會談的可能性，石破今天造訪大阪市時對媒體表示，「要舉行電話會談就需兩人都能喬好時間，快的話，下週通電話」。

石破進一步表示，「並不是只要通話就可，而是要準備好針對川普所提出的諸多問題做回應。只想讓美國對日本破例豁免（被課高關稅）是說不通的」、「將提出日本的整套方案，這需花些時間，但既然要做，就要成功」。

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日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥今天在山口市對媒體說：「希望首相儘速與川普舉行電話會談，至少要明確地告訴川普，對（日本）汽車課關稅是違反日美貿易協定，要求川普重新思考。」

野田還說：「當年日美貿易協定談判時，負責談判的悍將是茂木敏充（自民黨籍眾議員），我不清楚茂木與首相石破的關係如何，但應該借力，全黨團結因應。首相在想借在野黨力量之前，應先團結自己政黨的力量，全體總動員。」（編輯：唐聲揚）1140405