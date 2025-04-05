川普關稅帶來不確定性 任天堂延美國Switch 2預購日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本電玩大廠任天堂（Nintendo）表示，因為正在評估美國新關稅措施可能帶來的影響，公司將延後新遊戲主機Switch 2在美國的開放預購日期。

路透社報導，任天堂發布聲明指出，為了評估關稅和不斷變化市場情況的可能影響，美國Switch 2預購不會在原定的4月9日開始。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

任天堂還提到，Switch 2發售日期仍維持不變，預計於6月5日上市。

美國總統川普（Donald Trump）對全球許多國家祭出大規模關稅，掀起貿易戰，可能影響消費商品價格。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140405