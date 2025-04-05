川普關稅帶來不確定性 任天堂延美國Switch 2預購日
2025/4/5 18:07
（中央社東京5日綜合外電報導）日本電玩大廠任天堂（Nintendo）表示，因為正在評估美國新關稅措施可能帶來的影響，公司將延後新遊戲主機Switch 2在美國的開放預購日期。
路透社報導，任天堂發布聲明指出，為了評估關稅和不斷變化市場情況的可能影響，美國Switch 2預購不會在原定的4月9日開始。
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任天堂還提到，Switch 2發售日期仍維持不變，預計於6月5日上市。
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