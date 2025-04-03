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韓媒：美課韓對等關稅實為26% FTA締約國中稅率最高

2025/4/3 15:09（4/3 16:09 更新）
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韓國國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
韓國國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北3日電）美國總統川普今天宣布各國對等關稅稅率，但卻出現宣布方案與行政命令附件不同步狀況，韓聯社報導，韓國遭課稅率應為26%，在與美國締結自由貿易協定（FTA）國家中稅率最高，預計將對出口造成相當衝擊。

川普今天發表對各個國家對等關稅稅率，針對韓國的部分，美方聲稱因非關稅壁壘等原因，韓國實際上對美國製品課徵關稅達50%，因此決定對自韓國進口產品課徵25%對等關稅。

但在這項措施宣布後不久，韓聯社報導指出，川普簽署的行政命令附件對韓國課徵對等關稅稅率為26%，較先前宣布的稅率高出1個百分點。

白宮則表示依行政命令附件為準，但並未說明為何數字會有差距，韓國大使館也表示仍在向美方詢問。

除韓國外，印度、瑞士、南非共和國、菲律賓、巴基斯坦、塞爾維亞、波札那等國的對等關稅稅率也出現1個百分點的誤差。

白宮這次對等關稅措施雖暫不列入鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，但對最大出口國為美國的韓國而言，出口貿易受到的影響仍是不容小覷，韓國主要輸美品項包括汽車、半導體、石化製品、電池等。

根據韓國貿易協會統計，韓國2024年對美出口金額較2023年增加10.4%，來到1278億美元（約新台幣4兆2000億元），對美國保持557億美元的貿易順差，創下史上最高紀錄。

這也是韓國身為美國盟友，卻遭到關稅措施針對的原因之一。川普政府先前就不斷就美國對韓國的貿易逆差表達不滿，要求韓國必須改善在農業、數位及服務領域消除壁壘，在美國貿易代表署（USTR）上月公布的報告中，提及對30個月齡以上美國牛肉進口禁令、國防領域的折衷貿易規範、數位貿易壁壘等。

川普在這天發表對等關稅措施時也提到，「韓國、日本與其他許多國家」採取的非關稅限制可能比課徵關稅還來得更糟。

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學者分析，美國課徵對等關稅，代表與韓國已簽署的FTA實際上已經失效，不僅如此，韓聯社報導指出，韓國遭課稅率還是所有與美國簽有FTA國家中最高，這也代表韓國出口將受到相對更大的衝擊。

韓國對外經濟政策研究院（KIEP）根據韓美FTA生效後10年內（2012至2022年）貿易數據分析，韓國對美出口在FTA生效後每年平均成長242億美元，其中約31%、相當於75億美元屬於FTA生效帶來的成長。多名學者指出，對等關稅造成的出口衝擊，可能使已經降至2%以下的韓國經濟成長率進一步下跌，甚至轉為負成長。（編輯：唐佩君）1140403

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