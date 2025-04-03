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憂經濟受對等關稅衝擊 韓代理總統盼與美方會談

2025/4/3 14:27
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國代理總統韓悳洙（Han Duck-soo）今天呼籲與美國官員舉行會談，以保護依賴出口的韓國經濟免受美國關稅衝擊，並下令對企業採取緊急支持措施。

韓聯社報導，美國總統川普公布全球對等關稅，其中包括對韓國徵收26%的關稅。

根據川普公布稅率時使用的圖表，美國將向韓國徵收25%關稅，白宮網站稍後公布的行政命令附件顯示，美國將對韓國徵收26%的關稅，白宮官員已向韓聯社證實經調整後的稅率。

產業通商資源部在聲明中說，韓悳洙要求該部研究關稅內容，並積極與華府協商，以盡可能減輕美國關稅措施帶來的影響。

聲明中指出，韓悳洙在與財政部長和其他高階官員召開的會議中表示：「隨著全球貿易戰成為現實，政府必須傾盡全力克服貿易危機。」

路透社報導，川普在演說中特別提到美國的亞洲安全盟友韓國和日本，指責他們是對美國採取不公平貿易行為最嚴重的違規者之一。

韓國分析人士指出，川普廣泛實施的關稅比預期更為嚴厲，為仰賴出口的韓國經濟蒙上陰影。

iM證券經濟學者朴相鉉（Park Sang Hyun，音譯）說：「對國內經濟而言，重大打擊將不可避免。」

朴相鉉在報告中說：「汽車等主要出口產品顯然將受到嚴重打擊，透過越南生產基地對美國的出口也將受到重大打擊。」

川普表示，他將對越南銷美商品徵收46%的關稅。三星電子（Samsung Electronics）和LG電子（LG Electronics）等韓國主要企業在越南設有製造基地。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天早盤挫跌2.7%，來到3個月低點，汽車製造商股價跌至超過14個月以來新低，晶片製造商股價也重挫，電池製造商LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）股價則創下歷史新低。

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在川普宣布對等關稅前，韓國官員曾尋求豁免，並主張根據韓美自由貿易協定，韓國對美國的關稅幾乎是零。

目前尚不清楚韓國將宣布哪些緊急措施來試圖降低關稅衝擊，韓悳洙今天稍晚將主持與民營部門的會議，討論對美國關稅的回應。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140403

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