川普對日課徵24%對等關稅 日本政府：遺憾至極

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京3日專電）美國總統川普今天宣布對日本進口商品課徵24%的對等關稅，將對日本經濟造成相當大的打擊。日本政府發言人、官房長官林芳正今天上午表示，「已對美方表達遺憾至極之意，強烈要求美方重新調整措施」。

日本朝日電視台報導，川普宣布對日本進口商品課徵24%的對等關稅，今天日本股市大跌，早盤一度跌逾1600點，時隔8個月跌破3萬5000點。此外，日圓急遽升值，原本1美元兌150日圓，變成1美元兌147日圓。

日本金融機構智庫三菱UFJ Research and Consulting（MURC）主席研究員小林真一郎表示，「第1階段就是日本對美國的出口會減少，第2階段美國景氣惡化，所以日本對美國的出口將減少。最後階段就是全球整體景氣惡化，不僅是對美國，（日本）對全球的出口都會減少。如此一來，日本的景氣相當嚴峻」。

另有日本的專家估算，川普政府實施追加關稅，日本的國內生產毛額（GDP）將減少0.59%。再考慮到美國對進口車課以高關稅，日本的GDP將更減少，預料日本經濟受到的打擊相當大。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正上午在例行記者會上說：「對美國政府的關稅措施與世界貿易組織（WTO）協定、日美貿易協定的整合性深懷憂慮。」

林芳正指出，「美國這項廣範圍的貿易限制措施很可能對日美兩國的經濟關係，甚至是對全球經濟、多角化的貿易體制帶來重大影響」。

他說：「首相已下令要與美方交涉，要求美方將日本排除在實施關稅措施框架外，也要詳查美國關稅措施對日本的影響，研擬必要的對策，做好萬全措施。」

川普在宣布實施對等關稅的記者會上指出，日本對美國產的稻米課以700%的關稅。

對此，林芳正表示，「川普言及稻米後宣布採取關稅措施，這令人感到遺憾至極。日本政府會做好必要的應對」。他說今後還是會向美方說明日本設有最低進口量機制（Minimum Access，MA），關稅是免稅的。

林芳正強調，「政府為了抑制（美國關稅措施）對國內產業及就業機會造成影響，將做好萬全措施，包括對企業提供資金調度的支援等」。

此外，石破今天上午11時半（台灣時間10時半）左右在首相官邸（行政中心）與執政黨自民黨政調會長小野寺五典舉行會談，指示要充分掌握美國關稅措施對日本產業界帶來的影響，儘速研擬必要的對策。

會談後，小野寺對媒體表示，「首相特別指示要關注對中小、小規模企業、相關產業受到的影響，要傾聽這些企業的心聲，迅速且鄭重地做好應對。同時首相也指示要讓民生受到的影響降至最低」。

日本經濟產業大臣武藤容治上午在記者會上表示，「今天凌晨還在與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）舉行視訊會談，重申要求美國將日本排除在追加汽車關稅等一連串關稅措施框架外。今後仍會持續與美方談判」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

武藤進一步表示，「將迅速詳查美國關稅措施的詳細內容，掌握將對日本國內產業造成的影響，會與相關省廳（部會）合作，做好萬全對策」。

武藤被媒體問及是否對美國採取報復措施時表示，「坦白說，這是個難題。要慎重且大膽、迅速思考什麼是最有效的，但還是得冷靜判斷」。（編輯：周永捷）1140403