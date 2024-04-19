以色列空襲 伊朗稱擊落來襲無人機未有飛彈

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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）美方官員表示以色列已於今天對伊朗發動空襲，報復伊朗上週末打擊以色列。伊朗方面今天表示已擊落數架無人機，「目前未遭飛彈攻擊」。

以色列時報（The Times of Israel）指出，以色列為回應伊朗上週的攻擊而採取「有限度」打擊。

美方官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），以色列沒有鎖定伊朗核設施。

伊朗13日晚間發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。以色列隨後揚言反擊。

法新社引述伊朗法斯通訊社（Fars）報導說，伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）西北邊的謝卡里（Shekari）空軍基地附近可聽見「3起爆炸聲」。

伊朗太空總署發言人達利里安（Hossein Dalirian）表示，已成功擊落「數架」無人機。

達利里安在社群媒體平台X上說：「目前沒有飛彈攻擊相關通報。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述「可靠消息來源」報導，伊斯法罕省核子設施「安全無虞」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員說法報導，以色列已發動空襲。目前白宮或五角大廈未就此置評。

以色列軍方告訴法新社：「我們目前沒有評論。」

伊朗一名官員今天告訴路透社，伊斯法罕傳出爆炸是因為伊朗防空系統成功運作，還說目前沒有針對伊朗的飛彈攻擊。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130419