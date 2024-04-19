以色列飛彈攻擊 伊朗核設施所在省分傳爆炸

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）今天引述美方官員證實，以色列發射飛彈擊中伊朗的目標。伊朗上週末以飛彈、無人機空襲以色列，報復對方轟炸伊朗駐敘利亞使領館。

伊朗法斯通訊社（Fars）報導說，位於伊朗中部伊斯法罕市（Isafahan）的一座機場傳出爆炸聲。伊朗數個核設施位於伊斯法罕省，其中包括伊朗鈾濃縮計畫的核心納坦茲（Natanz）設施。（譯者：盧映孜）1130419