路透：美以建立管道 尋求加薩平民傷亡答案

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國2名知情官員表示，對於以色列在加薩戰事中造成平民傷亡，民用設施也成軍隊襲擊目標，美國與以色列已建立管道討論。

路透社報導，此一連繫管道係本月稍早美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與以色列戰時內閣舉行會議後建立，會中布林肯對以色列「不斷」襲擊人道設施或導致大量平民死亡的報導表示擔憂。

其中一名美國官員說，布林肯在會議中向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）以及內閣成員甘茨（Benny Gantz）表示，美方需要知道有關攻擊的報導「答案為何」，同時尋求一個「可靠管道」據以定期向以色列提出相關問題。

據巴勒斯坦衛生部指出，以色列針對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的行動造成巴勒斯坦平民傷亡慘重，超過2萬5000人死亡，數百萬人流離失所，拜登政府因此面臨的壓力日增。

此一管道的建立也凸顯美國對以色列未能減輕平民困境感到挫折。自10月中旬以來，平民無法獲得先前流入加薩（Gaza）的大部分援助，6萬2000多名傷者也無法獲得足夠醫療照護。

美國另一名官員表示，經由過去幾週一直活躍的溝通管道，美國向以色列提出與加薩軍事行動有關的「每一項具體擔憂事件」，以色列調查後再回饋美國。

官員們表示，在某些情況下，以色列傳達了更多訊息來澄清事件；而在另一些情況下，他們承認自己「犯下錯誤」，但未具體說明是哪些錯誤。

美國一位官員表示，美國制定了追究以色列責任的程序，不過目前尚不清楚華府是否將根據所知情況對以色列採取行動，行動內容亦不詳。

當被問及該管道時，美國國務院發言人拒絕直接回應，但表示華府要求以色列必須保護人道基礎設施，並採取一切可能的預防措施，盡量減少平民傷亡。

發言人表示：「當我們看到引起擔憂的事件報導，我們會直接向以色列政府提出，尋求更多資訊。」

官員表示，該管道透過美國駐耶路撒冷大使館的外交官、國務院中東事務局、以及拜登總統的中東人道主義問題特使沙特菲德（David Satterfield）執行。

這是美國首次正式要求以色列對平民死亡人數過高提出解釋，但其力道不如過去；華府過去為了調查大規模殺害平民的指控，所使用的方式更為強力。

華府強力作為之一是2022年對俄羅斯入侵烏克蘭進行的暴行判定，結論是俄羅斯軍隊成員犯下戰爭罪。

2023年12月，國務院使用相同程序正式判定蘇丹（Sudan）交戰的各方犯有戰爭罪。

拜登政府迄今拒絕就巴勒斯坦平民死亡人數直接批評以色列，儘管拜登的高級助理表示「太多」巴勒斯坦人在衝突中喪生。

美國官員也拒絕透露華府是否正考慮調查以色列的戰場行動是否違反國際戰爭規則。

美國每年提供以色列38億美元軍援。雖然華府傳統上利用這類援助來影響盟友行為，但很大程度上對以色列並不使用，批評者稱這讓以色列有罪而無需受罰。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130126