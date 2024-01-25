2024美中可能更多高層互動 但經貿關係仍存變數

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（中央社台北25日電）美中關係自2023年11月之後陸續恢復高層互動，美媒報導，隨著美國進入大選年而著眼提高中國商品關稅可以發出強硬訊號，因此包括對中國電動車及光電產品等關稅都可能會提高，經貿關係仍存變數。

美國之音24日報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日在瑞士達沃斯出席2024年世界經濟論壇（WEF）年會時接受紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）的採訪。布林肯說，領導人之間的互動時無可取代，尤其是在與中國打交道，「我知道在未來的一年裡你會看到更多這樣的情況」。

觀察家認為，2024年的美中關係基本上會維持自去年11月兩國元首舊金山峰會以來的趨穩勢頭，但由於今年是美國大選年，再加上美中關係中的結構性矛盾無法消除，年內再度惡化的風險依然存在。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）表示，自2023年11月美中元首峰會以來舉行的一系列高層互動顯示，美中關係的穩定情勢得以延續。

他認為，儘管中美兩國仍在進行全面的權力爭奪和競爭全球遊戲規則的制定，但雙方正在逐步建立防範機制，因此出現最災難性結果的可能性已經減小。

但華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國專家辛格頓（Craig Singleton）則說，美中元首會晤只是擴大了兩個超級大國之間進行建設性接觸的假象，但不是解決爭議。

辛格頓指出，美國總統拜登政府穩定美中關係的外交姿態非但沒有緩解中國政府的傲慢，反而使中國領導人習近平更加膽大妄為，「我認為2024年雙邊關係將進一步惡化，台灣問題仍將是兩國關係的主要熱點」。

報導表示，在美國進入2024年總統大選季之際，提高對中國商品的關稅可以發出對中強硬的訊號，因此經貿門關係仍存變數。

其中拜登政府可能在今年初宣布提高對中國電動車關稅至27.5%，其他可能提高的目標商品包括中國生產的光電產品和電動車電池組等。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130125