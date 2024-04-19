美媒：以色列空襲伊朗 曾事先通知華府

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家廣播公司（NBC）和美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士和美國官員說法報導，以色列空襲伊朗前曾事先通知華府，但美方未支持這項行動或參與執行。

多家美媒引述官員證實伊朗境內發生空襲事件。CNN報導說，官員表示空襲目標不是核子設施，以色列昨天告訴美方會在未來幾天報復伊朗。

這名官員說：「我方（美方）不支持（以色列）反擊。」

目前白宮未就以色列空襲一事置評。美國國防部回應法新社提問說：「我們目前無可奉告。」

伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）附近傳出爆炸聲響後，伊朗媒體報導，當局啟動了多個城市的防空系統。

伊朗13日晚間曾發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。以色列隨後揚言反擊。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130419