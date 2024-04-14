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伊朗對以色列發動空前襲擊 民眾上街力挺

2024/4/14 16:39（4/14 17:28 更新）
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伊朗對以色列發動攻擊，有伊朗民眾14日在德黑蘭巴勒斯坦廣場揮舞伊朗國旗和巴勒斯坦旗幟。（法新社）
伊朗對以色列發動攻擊，有伊朗民眾14日在德黑蘭巴勒斯坦廣場揮舞伊朗國旗和巴勒斯坦旗幟。（法新社）
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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗當局對宿敵以色列發動空前的無人機和飛彈攻擊，數以千計伊朗人今天稍早走上街頭表達支持。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣布發動「實踐承諾行動」（Operation Honest Promise）後，不久在德黑蘭（Tehran）巴勒斯坦廣場（Palestine Square）即有示威民眾高喊「以色列去死吧！」和「美國去死吧！」。

幾天來，廣場上一直懸掛著一面巨大布條，上面用希伯來語要求以色列人「去避難」，目前廣場上展示著一幅壁畫，寫著「下一巴掌會更猛」。

示威民眾今天揮舞著伊朗國旗和巴勒斯坦旗幟，一旁有布條寫著「真主的勝利即將來臨」。

伊朗這次攻擊是為了報復4月1日發生的襲擊事件，當時伊朗駐大馬士革（Damascus）大使館的5層樓領事附屬建築遭夷平，有7名革命衛隊人員喪生，其中兩人是將領。

此後，德黑蘭當局矢言要對那場攻擊進行報復。一般認為，伊朗大使館建築遇襲是以色列所為。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）誓言：「邪惡的（以色列）政權將受到懲罰」。

伊朗媒體報導，對以色列的這場攻擊「情況複雜」，其中還涉及伊朗在葉門、黎巴嫩和伊拉克的盟友。（譯者：紀錦玲/核稿：陳正健）1130414

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