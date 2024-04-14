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伊朗無人機飛彈襲以色列 西方領袖回應一覽

2024/4/14 11:50（4/14 12:12 更新）
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伊朗向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。（路透社）
伊朗向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。（路透社）
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（中央社華盛頓/巴黎13日綜合外電報導）伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）今天向以色列發射無人機和飛彈，歐洲聯盟（EU）譴責此舉恐致地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國。

美國

法新社報導，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）重申總統拜登對以色列安全「堅定不移」的支持。

華森聲明指出：「美國將與以色列人民站在一起，支持他們抵禦來自伊朗的威脅…拜登總統正在不斷了解最新情況。」

歐盟

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在社群平台X發出訊息，譴責這次攻擊是「前所未有地升高情勢，且對區域安全構成嚴重威脅」。

英國

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聲明中譴責伊朗的「魯莽」舉動，他說這些攻擊「可能會加劇緊張局勢，並且破壞該地區的穩定。伊朗再次表明打算在自家後院製造混亂。」

法國

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）在社群媒體X表示：「伊朗決定採取這空前舉動，其破壞穩定的行為已達新境界，也面臨軍事升級的風險。」

義大利

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義大利正在「注意與關切」局勢發展，並「準備好因應任何情況」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「近年來，特別是最近幾週來，以色列一直在防備伊朗的直接攻擊。我們的防禦系統已部署好了。」

尼坦雅胡說：「我們感謝美國與以色列站在一起，也感謝英國、法國和其他許多國家的支持。我們有明確原則：誰傷害我們，我們就傷害他們。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1130414

#尼坦雅胡
#以色列
#伊朗
#華森
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