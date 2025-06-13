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以色列稱旗開得勝 伊朗派百架無人機展開反擊

2025/6/13 15:26（6/13 16:15 更新）
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圖為伊朗首都德黑蘭的建築物遭以色列攻擊毀損。（路透社）
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（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡說，以色列今天對伊朗的一波攻擊「非常成功」，這還只是對付伊朗的廣泛行動中的序幕。以軍表示，伊朗朝以色列出動約100架無人機，以軍正全力擊落。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在影片聲明中說：「我們執行了非常成功的第一波攻擊，我們將在神助之下完成更多（攻擊）。」

他還說：「我們擊中了高階司令部，我們擊中了推動原子彈發展的資深科學家，我們擊中了核設施。」

伊朗國營電視台報導，以色列襲擊導致伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）喪命。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）也報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）也遭擊斃。

尼坦雅胡今天稍早說，對付伊朗的行動將持續數天。

以色列軍方今天表示，蒐集得來的情資顯示，伊朗核計畫已接近「無可扭轉的地步」。

以色列軍方在聲明中說：「近月累積的情資證明，伊朗政權正接近無可扭轉的地步…伊朗政權致力生產數以千計公斤濃縮鈾，同時在地下設施分散和鞏固濃縮（鈾）基地，讓伊朗政權得以將鈾濃縮到軍用等級，能使這個政權在很短的時間內取得核武。」

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此外，以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）說：「伊朗出動約100架無人機飛往以色列領土，我們正努力攔截。」

他還說，以色列攻擊伊朗，出動了200架戰機打擊伊朗各地約100個目標。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1140613

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#沙拉米
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#塔斯尼姆通訊社
#伊斯蘭革命衛隊
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