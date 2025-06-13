以色列襲伊朗核設施 聯合國秘書長促雙方克制
2025/6/13 14:01
（中央社紐約聯合國總部12日綜合外電報導）在以色列空襲包括核設施在內的數十個伊朗目標後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人向以色列與伊朗喊話，敦促雙方「展現最大限度的克制」。
法新社報導，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）今晚在聲明中除了概括地譴責「中東地區的任何軍事升級」外，並指出古特瑞斯秘書長對以色列在美國與伊朗談判期間襲擊核設施「感到特別擔憂」。
哈克在聲明中又說：「秘書長要求雙方展現最大限度的克制，不惜一切代價避免陷入更嚴重的衝突，因為這樣的局面是這個區域難以承受的。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140613
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