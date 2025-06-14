以色列總理矢言繼續攻擊 籲伊朗人對抗邪惡政權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天呼籲伊朗人民團結對抗他所謂的「邪惡壓迫政權」，還說以色列正發動「史上最偉大的軍事行動之一」。

法新社報導，尼坦雅胡在以色列打擊伊朗超過200個軍事基地和核子設施後發布影片聲明說：「伊朗人民挺身向邪惡壓迫政權爭取自由，圍繞著國旗和歷史遺產團結起來的時刻到了。」

他還說：「我們正處於史上最偉大的軍事行動之一，奮起雄獅（Rising Lion）行動…隨著我們達成目標，我們也為你們實現自由鋪平道路。」他指的是以色列空襲鎖定核子設施等伊朗多處目標，並擊斃多名最高軍事指揮官和核子科學家。

在一波伊朗飛彈抵達以色列不久後，尼坦雅胡發布了這段影片，他說：「這個政權搞不清楚自己被什麼攻擊，也不知道未來會被什麼攻擊。它從未如此虛弱。」

「我們的戰鬥是對抗那個壓迫你們、讓你們窮困的凶殘伊斯蘭政權…這是你們挺身讓自己的聲音被聽見的機會。」

尼坦雅胡稍早說，以色列對伊朗的攻擊「該持續多久就持續多久」，他重申「馬上會有更多（攻擊）」。

伊朗稱這波攻擊是「宣戰」，揚言為以色列打開「地獄之門」作為報復。

透過 Google News 追蹤中央社

伊朗先朝以色列發射100架無人機，其中許多在抵達以色列之前就被攔截。

伊朗接著發射數十枚飛彈，有些在以色列城市造成物質損毀；第一時間因應的救援人員說，至少有7人受傷。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140614