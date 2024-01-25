高雄1歲男童遭虐打癱瘓 父親判刑8年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）吳姓男子不耐1歲兒子哭鬧，以塑膠棍毆打或用菸蒂燙傷兒子，導致腦傷癱瘓。一、二審均依對未滿18歲之人凌虐致重傷等罪判刑8年10月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

一審高雄地方法院判決指出，高雄吳姓男子經營網路拍賣，生活日夜顛倒，不耐兒子哭鬧致影響睡眠，自民國111年8月起以每週1次頻率罰站兒子，又以塑膠棍毆打或以菸蒂燙傷兒子，造成兒子頭部、身上多處傷勢。

判決指出，吳男同年11月10日晚間以塑膠棍毆打兒子，造成兒子受有顱內出血等重傷；吳男妻子察覺有異將兒子送醫救治。經醫院通報，全案曝光。

一審認為，吳男行為造成兒子腦傷、左側偏癱、發展遲緩，屬於肢體中度身心障礙，犯行明確，適用兒童與少年福利與權益保障法的規定，加重其刑。

一審指出，吳男行為應予嚴厲譴責，即便自承兒時受到家暴，導致錯誤教養，也非合理化虐童事由，考量吳男經評估後具有兒虐再犯高風險，依對未滿18歲之人凌虐致重傷等罪判處有期徒刑8年10月。

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案經吳男上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。吳男上訴主張，他對兒子有養育責任，且妻子因另案遭羈押，將使兒子舉目無親，請求輕判。

二審認為，吳男兒子出生起即為社會局追蹤個案，也從未打過預防針，且案發後的治療費用均由社會局支付，顯然吳男未履行保護教養義務，因此駁回吳男上訴。吳男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原審量刑妥適，全案定讞。（編輯：方沛清）1130125