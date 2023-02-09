賴清德：潘孟安為了幫我 婉拒總統兩個重要職務

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（中央社記者陳俊華台北9日電）前屏東縣長潘孟安未入閣，外傳將替副總統賴清德操盤2024。賴副總統今天表示，總統蔡英文曾提供潘孟安兩個非常重要的職務選擇，「為了幫我，他沒有入閣」。

潘孟安今天舉辦「紅色鋼鐵人 潘孟安」新書發表會，邀副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）、民進黨立委吳思瑤、監察委員葉宜津、導演吳念真等人出席。

賴副總統致詞時說，他跟潘孟安感情非常好、情同手足，他對潘孟安的第一印象，當潘孟安進立法院時他是黨團幹事長，沒看到人先看到名字，想說這個新科立委口氣好大，「認為他的帥氣只輸給潘安」。

賴副總統表示，兩人認識這幾年來，可以從很多層面、角度描述潘孟安，「紅色鋼鐵人」滿適合形容潘孟安，潘孟安的筋骨、意志力是鋼鐵打造，「紅色」則是代表潘孟安的心是溫暖的、溫柔的，非常恰當。

賴副總統指出，打造紅色鋼鐵人有4個元素，前面有屏東落山風、後面有車城的土地公，兩旁還有父親望子成龍的愛、母親時時不斷叮嚀，潘孟安在這樣的面向下長大，這些都是成就潘孟安這股意志力的重要元素。

賴副總統說，屏東經費不夠、人力不足，各方面都缺，潘孟安擔任8年縣長，能得到遠見雜誌五星級縣長，還是第一名，真的不容易。以前想到屏東都被說是黑道的故鄉，現在引起台灣社會對屏東的重視，潘孟安帶動屏東全面性發展，完成健康、文化、交通平權，以及區域平衡，「這些成就無人能及」。

賴副總統指出，「為了幫我，他沒有入閣」，總統蔡英文提供潘孟安兩個非常重要的職務選擇，現在有人接任了，講出來會對閣員不敬，但是潘孟安可以為了朋友，沒有接受；潘孟安從代表、議員、立委、縣長，如果進內閣、且是很能發揮的部長，對潘孟安有多麼重要，「但他就是一句話，我需要幫忙，所以他不去」。

賴副總統說，紅色鋼鐵人沒有第2個人，非潘孟安莫屬，唯一跟電影鋼鐵人不同，也是潘孟安未來要加強的，是裡面沒有女主角，如果有補上女主角，「鐵定比『海角七號』轟動」。（編輯：蘇志宗）1120209