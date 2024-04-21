澎湖中社重要聚落建築群修復 再現文化風華

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（中央社澎湖縣21日電）文化部列重要聚落建築群的澎湖望安中社村（舊稱花宅），澎湖縣文化局今天舉行花宅建築群修復成果發表會。另外，5月3日將推出藝術家進駐花宅與歷史文化生活展，期盼國人了解花宅之美。

澎湖縣政府文化局今天上午10時30分，於篤行十村沿菊書局廣場辦理「重要聚落建築群望安花宅歷史生活展示計畫」啟動記者會，推展花宅歷史文化。由澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、文化局長洪棟霖、望安鄉長許賢德等人共同主持，現場湧進近100名地方文史、藝術等工作者與會。

2023年獲教育部頒發藝術教育終身成就獎的國寶級大師陳景容教授也專程與會，細述在50年前到澎湖創作，以鄭成功看到望安後形容「望此平安」心態，裝扮成打赤膊的漁夫方式，在強風下的海邊作畫，留下多幅的創作，都將在5月3日的藝術家進駐花宅與歷史文化生活展出。同時也捐贈1本典藏已久的清代「澎湖廳志」書冊給縣政府，由蔡淇賢代表接受，並回贈感謝狀。

蔡淇賢表示，望安花宅被列重要聚落建築群，感謝文化部的重視，並補助經費，文化局克服重重困難，歷時3年修復部分古厝，未來將成為地方文化產業觀光的重要據點。

許賢德則表示，望安中社村是早年漢人聚落之一，感謝文化局全力爭取經費來修護，讓中社聚落群的文化能保存，也期盼未來有統一的文化導覽與解說，一起行銷文化產業觀光。

澎湖文化局表示，目前望安花宅完成修復已達25戶，另委託完成規劃設計有18戶，陸續已向中央文化部文化資產局申請經費修繕古厝。

根據資料顯示，望安花宅是重要聚落，傳統與特色的建築設計加上在地玄武岩及咾咕石建材結合，是望安建築特色。望安島為澎湖群島之鄉，中社村位於望安島中部西側灣澳，舊名「花宅」，社內中央有座小山丘，形如花心，四周大小山丘相連宛如花瓣環拱花心，花宅之名應取其形而來。

2003年由世界文化紀念物基金會所推動的「世界文化紀念物守護計畫」將中社村入選為100個最值得世人關懷並加以維護保存之文化紀念物名單，急需保存；2010年4月14日前文建會公告登錄為「重要聚落」。（編輯：黃世雅）1130421

澎湖縣政府文化局21日在篤行十村辦理「重要聚落建築群望安花宅歷史生活展示計畫」啟動記者會，推展花宅歷史文化，獲教育部頒發藝術教育終身成就獎的國寶級大師陳景容（左）出席分享在澎湖創作經驗，並捐贈1本典藏已久的清代「澎湖廳志」書冊給縣政府，由縣府秘書長蔡淇賢（右）代表接受，並回贈感謝狀。中央社 113年4月21日

澎湖縣政府文化局21日在篤行十村辦理「重要聚落建築群望安花宅歷史生活展示計畫」啟動記者會，推展花宅歷史文化，現場湧進近100名地方文史、藝術等工作者與會。中央社 113年4月21日